プリントの白いモヤは光の反射による物です。

フォロー割実施中

フォローしていただいた場合、

1500円以上の商品→200円OFF

2500円以上の商品→300円OFF

3500円以上の商品→400円OFF

5000円以上の商品は交渉承ります

◆Brand

A BATHING APE

アベイシングエイプ

◆素材

綿100%

◆size

XL

◆平置き実寸

【着丈】

73

【身幅】

54

【肩幅】

52

【袖丈】

24

多少の誤差はご了承下さい

当方173cm63kgですが、ほどよくゆるめです

同じぐらいの身長の方でも

高い方でも低い方でも問題なく着こなせます

◆状態

【ランク】

S

ダメージや染みなし

美品です

【N】新品、未使用

【S】使用感があまりなく、汚れダメージがない

【A】使用感はあるが汚れやダメージがあまりない

【B】使用感があり、汚れやダメージが多少ある

◆状態

色あせ:無し

シミ:無し

穴・ほつれ:無し

◆御購入を検討の皆様へ

即購入大歓迎です

いかなる場合にも購入された方が優先になります

◆発送スケジュール

お支払確認後、24時間以内の

発送を心がけております

#もっちのTシャツ

裏原系という言葉を定着させた

パイオニアであり

ラグジュアリーストリートの元祖

90年代に爆発的な人気があり

現在も根強い人気を誇る

アベイシングエイプのTシャツです!

カラフルでポップさも感じるロゴに

背面の格闘家っぽいデザインもオシャレです

人気のあるXLサイズでゆるめに着こなせます

夏にピッタリの爽やかなデザインアイテムです!

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アベイシングエイプ 商品の状態 未使用に近い

