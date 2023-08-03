売れ筋ランキングも掲載中！ 値下　完売商品　ニューバランスゴルフ　ノースリーブ 　ワンピース ウエア(女性用)

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総丈:88㎝

商品の情報 ブランド ニューバランスゴルフ 商品の状態 新品、未使用

ニューバランスゴルフ リブ ハイネック ワンピースカラー ホワイト新品タグ付き定価19000円＋税サイズ 0【素材】ポリエステル70％、ポリプロピレン30％／ウエスト部分：ポリエステル100％【機能】レギュラー、BEAUCOOL、UPF40+、POLYCOLON【サイズ(cm)】0(S)サイズ：ウエスト57-60／チェスト80-84／身長156-164表記サイズ:0肩幅:32㎝身幅:42㎝総丈:88㎝

商品の情報 ブランド ニューバランスゴルフ 商品の状態 新品、未使用

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