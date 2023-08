クリスマス特集2022 ピースマイナスワン　PEACEMINUSONE 23.5cm 希少 スニーカー

◆PEACEMINUSONE nike kwondo1

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm以下 ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

◆PEACEMINUSONE nike kwondo1◇PEACEMINUSONE × Nike Kwondo1 "White"◇ピースマイナスワン × ナイキ クウォンド 1◆23.5cm◇23.5センチ◇希少サイズ◆White◇白◇ホワイト◆DH2482 100◇韓国◇韓流◇G-DRAGON ◇ジードラゴン ◇クォン ジヨン ◇KWON JI YONG◇ジヨン ◇コラボ ◇スニーカー ◇ジヨン着用 ◇クウォンド1 ◇クウォンドワン ◇コンドー1 ◇コンドーワン ◇paranoise ◇パラノイズ ◇peace minusone ◇ピースマイナスワン◇BIGBANDTAN LIVE TOUR ◇2021◇ビッグバンタン ライブ ツアー撮影時に上箱のみ開けました。スニーカーには触れておりません。NIKEから送られてきた専用ボックスに入れて配送致します。すり替えトラブルやいたずら購入防止の為、キャンセルや返品はお断りしておりますので、予めご了承ください。他サイトでも出品しております。ご購入の際はご連絡お願いいたします。

