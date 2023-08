高級品市場 一番くじ ワンピース EX 悪魔を宿す者達 B賞 マルコ -魂豪示像 コミック/アニメ

一番くじ ワンピース EX 悪魔を宿す者達 B賞 マルコ -魂豪示像

新品未開封となります。

購入後一度も開けずに暗所に保管しておりました。

画像の3-8枚目が実際の商品となります。

詳しくは画像をご確認ください。

初期不良等に関しましては一切責任を負いかねません。直接メーカーにご連絡ください。

あくまで一度人の手に渡っているものであることをご理解いただける方のみご検討ください。神経質な方はご遠慮ください。

それではご検討のほどよろしくお願いいたします。

# ワンピース

# 一番くじ

# 1番くじ

# マルコ

# 不死鳥

# ONE PIECE

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

