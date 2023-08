【2021A/W】U by SPICK&SPAN

商品の情報 商品のサイズ S ブランド スピックアンドスパン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【2021A/W】U by SPICK&SPANカジュアルにも綺麗目スタイルにもさっと羽織れるコート。うっすらと光沢感のある生地を使用し、高級感も程よくあり高見えします。ラグランスリーブに立体的なアームシルエットで羽織るだけでこなれ感が出るシルエットです。【U by SPICK&SPAN/ユー バイ スピック&スパン】賢く、わがままにお洒落を楽しみたい現代の女性達へむけて・・・Spick &Spanより「U by SPICK&SPAN」がデビュー#One Sensual #Two Miles #Three Contrasts大切にしたい3つのKEYワードを軸に、幅広いSTYLEを提案します**********************透け感:なし裏地:あり伸縮性:なし光沢感:ややあり生地の厚さ:普通**********************●サイズ:タグ表記 36●状態:2度着用。特に目立った傷や汚れはないかと思います。素人検品ですので、細かい傷や汚れ等見落とす可能性もございます。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項:保管時、配送時のシワはご了承下さい。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

