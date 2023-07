■フォロー割•まとめ割 実施中

⚠︎購入前に一言コメント頂ければお値引き致しますので、お気軽にコメントください。

⚠︎詳しくはプロフィールをご覧くださいませ。

ロッキンジェリービーン エロスティカ RUDE GALLERY

●ブランド●

STUSSY

●サイズ表記●

2XLサイズ相当

身幅:65

着丈:71

肩幅:60

袖丈:23

⚠︎平置きでの採寸になります。

⚠︎素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さいませ。

●カラー●

ライトグレー しもふり

●状態●

襟 伸びきってる タグなし

左袖前後 穴

両脇 若干黄ばみ

プリント 割

襟付け根後 穴(貫通なし)

●商品説明●

90sリバイバルが流行しているなか、 STUSSYの名作TシャツVOODOO DOLLのご紹介です。

市場で見かけることがなかなかない、超レアものです。

メンズ、レディース問わず、ユニセックスにお使い頂けると思います。

ステューシー▪黒タグ▪80年代

あくまで古着なので、トラブル防止のため完璧な品をお探しの神経質な方は購入を控えて頂くようお願い致します。

古着にご理解のある方のご購入をお待ちしております。

90s の 古着 、ユーズド 、Used品 、ビンテージ 、ヴィンテージ の 半袖などが好きで多数出品しております。

ストリート 、アメカジ 、スポーツ などのデザインが主になりますので是非ご覧下さいませ。

_____________■取り扱いブランド■_______________

ナイキ アディダスオリジナルス チャンピオン ジョーダン ラルフローレン トミーヒルフィガー バーバリー ノースフェイス パタゴニア カーハート ステューシー スラッシャー ラコステ

_____________■取り扱いアイテム■_______________

ナイロンジャケット パーカー ジャージ トラックジャケット トラックトップ スウェット トレーナー ブルゾン スイングトップ コーチジャケット マウンテンパーカー フリース ダウンジャケット tシャツ ポロシャツ 半袖 トップス

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ステューシー 商品の状態 傷や汚れあり

■フォロー割•まとめ割 実施中⚠︎購入前に一言コメント頂ければお値引き致しますので、お気軽にコメントください。⚠︎詳しくはプロフィールをご覧くださいませ。●ブランド●STUSSY●サイズ表記●2XLサイズ相当身幅:65着丈:71肩幅:60袖丈:23⚠︎平置きでの採寸になります。⚠︎素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さいませ。●カラー●ライトグレー しもふり●状態●襟 伸びきってる タグなし左袖前後 穴両脇 若干黄ばみプリント 割襟付け根後 穴(貫通なし)●商品説明●90sリバイバルが流行しているなか、 STUSSYの名作TシャツVOODOO DOLLのご紹介です。市場で見かけることがなかなかない、超レアものです。メンズ、レディース問わず、ユニセックスにお使い頂けると思います。あくまで古着なので、トラブル防止のため完璧な品をお探しの神経質な方は購入を控えて頂くようお願い致します。古着にご理解のある方のご購入をお待ちしております。90s の 古着 、ユーズド 、Used品 、ビンテージ 、ヴィンテージ の 半袖などが好きで多数出品しております。ストリート 、アメカジ 、スポーツ などのデザインが主になりますので是非ご覧下さいませ。_____________■取り扱いブランド■_______________ナイキ アディダスオリジナルス チャンピオン ジョーダン ラルフローレン トミーヒルフィガー バーバリー ノースフェイス パタゴニア カーハート ステューシー スラッシャー ラコステ_____________■取り扱いアイテム■_______________ナイロンジャケット パーカー ジャージ トラックジャケット トラックトップ スウェット トレーナー ブルゾン スイングトップ コーチジャケット マウンテンパーカー フリース ダウンジャケット tシャツ ポロシャツ 半袖 トップス

