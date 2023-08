人気No.1 2022」 「EPOCH-ONE 尾関彩美悠選手・ホロスペクトラカード③ RC スポーツ選手

メモリアルオンデマンドカード「EPOCH-ONE 2022」③

第53回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック(2022年9月18日)

通算13アンダーでJLPGAツアー初優勝

■記念すべきあの瞬間、あのシーンが1枚のカードになって、発行枚数限定生産品。シリアルナンバー入り!

■発売直後のEPOCH-ONEの中から特に人気の高かった選りすぐりのカードを 「EPOCH-ONE Holospectra」(ホログラムに光り輝くプラスチックカード)として 限定数のみ発売いたします。 ご注文が限定数に達し次第販売終了となります。 より美麗でより希少性の高いアイテムです!

⚠️こちらのトレーディングカードは、発行枚数50枚限定生産品になります!

10月13日発売開始早々僅か3分で完売となりました激レアカードです❗️

⭐️(株)エポック社にて、カードスリーブ、トップローダー、OPP袋入りとなっております。新品未開封品です❗️

⚠️ゆうゆうメルカリ便の「ゆうパケットポスト」にて、翌日発送となります❗️

❤️EPOCH-ONEレギュラートレカプレゼントは、ご購入前にその旨お声掛け頂きました希望者様のみとさせて頂きます‼️

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

◇参考情報◇

メモリアルオンデマンドカード「EPOCH-ONE(エポック•ワン)」とは、スポーツなどにおける記念すべき瞬間や記憶に残るシーンを完全受注生産により即時にカード(トレカ)に仕上げお届けするサービスです。

EPOCH-ONE•ホロスペクトラカードは、発行枚数限定生産品ですから、販売が限定枚数に達し次第に販売終了となります。

発売日:2022年10月13日12:00〜(3分で完売)

発売元:株式会社エポック社

限定枚数:50枚(シリアルナンバー入り)

参考価格:定価3,000円(税込•送料込)

(2023年1月29日出品)

JLPGA オフィシャルトレーディングカード

サイン

渋野日向子

畑岡奈紗

大里桃子

原英莉花

小祝さくら

勝みなみ

河本結

稲見萌寧

菅沼菜々

古江彩佳

西村優菜

吉田優利

安田祐香

西郷真央

