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【楽天ランキング1位】 銀座ダイヤモンドシライシ　結婚指輪 リング

商品の説明

材質···プラチナ
【北欧神話】【リング】【指輪】【US8号】【JP15.5号】【匿名配送】送料無料
装飾···ダイヤモンド
PonteVecchio ポンテヴェキオ　ダイヤ　ハーフエタニティリング

Ambrose アンブローズ ダイヤ リング PT900
合わせて33万ほどで買いました
アメジスト　ハンドメイド　オリジナル　デザイン　シルバーリング
刻印あり…820
本物 K18WG 天然 ピンクサファイア デザイン リング
内側にカラーダイヤモンドあり
天然クンツァイト ダイヤ リング 16.69ct k18 ¥
女性用ブルーのダイヤ
ご専用❣️大人可愛い❣️k18ルビーリング　キラキラ
男性用ブラックダイヤ
シャネル　CHANEL ヴィンテージ　指輪　リング　未使用
3ヶ月だけ付けてました
K10YGダイヤモンドリングagete好きにも
保証書等おつけいたしますので
ete K10YGデイジー ペリドット/アメジスト リング 9号
サイズ変更も磨きもできます
AHKAH ドゥーズブリエリング　7号

ヴィンテージ ティファニー ワイド アトラス リング 指輪 18号 HH83
女性…5号
★5.52ct★特大インディゴトルマリン0.6ctダイヤモンドプラチナリング指輪
男性…13号
限定値下げ 18金リング 指輪 ダイヤ0.35カラット

【20-17】サファイア　ダイヤモンド　リング　S1.55ct　D0.18ct
なるべく２つまとめて売りたいです。
Cartier カルティエ ハッピーバースデイリング 750PG E0055
別々の場合
K18金天然石瑪瑙カメオリング
保証書等つけられません。
hirondelle et pepin イロンデール　キリン柄　リング
手数料かかりますので割高

ティファニー　1837 インターロッキング サークル リング

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし
材質···プラチナ装飾···ダイヤモンド合わせて33万ほどで買いました刻印あり…820内側にカラーダイヤモンドあり女性用ブルーのダイヤ男性用ブラックダイヤ3ヶ月だけ付けてました保証書等おつけいたしますのでサイズ変更も磨きもできます女性…5号男性…13号なるべく２つまとめて売りたいです。別々の場合保証書等つけられません。手数料かかりますので割高

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

【楽天ランキング1位】 銀座ダイヤモンドシライシ　結婚指輪 リング

26分钟前

【楽天ランキング1位】 銀座ダイヤモンドシライシ　結婚指輪 リング

¥45,555 ¥25,055

(税込) 送料込み
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45be9ba6347

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コメント (16)

45be9ba6347
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