【楽天ランキング1位】 銀座ダイヤモンドシライシ　結婚指輪 リング

材質···プラチナ

【北欧神話】【リング】【指輪】【US8号】【JP15.5号】【匿名配送】送料無料

装飾···ダイヤモンド

PonteVecchio ポンテヴェキオ ダイヤ ハーフエタニティリング



Ambrose アンブローズ ダイヤ リング PT900

合わせて33万ほどで買いました

アメジスト ハンドメイド オリジナル デザイン シルバーリング

刻印あり…820

本物 K18WG 天然 ピンクサファイア デザイン リング

内側にカラーダイヤモンドあり

天然クンツァイト ダイヤ リング 16.69ct k18 ¥

女性用ブルーのダイヤ

ご専用❣️大人可愛い❣️k18ルビーリング キラキラ

男性用ブラックダイヤ

シャネル CHANEL ヴィンテージ 指輪 リング 未使用

3ヶ月だけ付けてました

K10YGダイヤモンドリングagete好きにも

保証書等おつけいたしますので

ete K10YGデイジー ペリドット/アメジスト リング 9号

サイズ変更も磨きもできます

AHKAH ドゥーズブリエリング 7号



ヴィンテージ ティファニー ワイド アトラス リング 指輪 18号 HH83

女性…5号

★5.52ct★特大インディゴトルマリン0.6ctダイヤモンドプラチナリング指輪

男性…13号

限定値下げ 18金リング 指輪 ダイヤ0.35カラット



【20-17】サファイア ダイヤモンド リング S1.55ct D0.18ct

なるべく２つまとめて売りたいです。

Cartier カルティエ ハッピーバースデイリング 750PG E0055

別々の場合

K18金天然石瑪瑙カメオリング

保証書等つけられません。

hirondelle et pepin イロンデール キリン柄 リング

手数料かかりますので割高

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

材質···プラチナ装飾···ダイヤモンド合わせて33万ほどで買いました刻印あり…820内側にカラーダイヤモンドあり女性用ブルーのダイヤ男性用ブラックダイヤ3ヶ月だけ付けてました保証書等おつけいたしますのでサイズ変更も磨きもできます女性…5号男性…13号なるべく２つまとめて売りたいです。別々の場合保証書等つけられません。手数料かかりますので割高

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ティファニー 1837 インターロッキング サークル リング