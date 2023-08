Under Armour Curry 4

adidas アディダス DIEGO FORUM 84 MID ADV

More Buckets

VANS CLASSIC LX Joshua Petherick 9/27cm

Cool Grey

ナイキ ジョーダン1 ケンタッキーブルー 最終値下げ



ナイキ エアフォース1 ミッド ホワイト 07 30cm

アンダーアーマー カリー4

Y-3 kozoko high スニーカー

メインカラー···グレー

BAPE® SK8 STA "Black"ベイプ スケート スタ "ブラック"

サイズ:25.0

のり様用 ナイキ エアマックス95 ウルトラ SE 28cm



NIKE AIR MAX 98 “2018”

数回履いただけで、ソールの減りもほぼありません。

*人気デザイン*完売 ユリウス 27センチ

左のくるぶし辺りに小さな傷が出来ています。

adidas タヒチ TAHITI

画像に載せていますのでご確認ください。

アディダスadidas SST Supermodified スーパースター

足の形に合わないので履くのをやめて置いていました。

NEW BALANCE ニューバランス 英国製 920 グリーン 26.0cm

箱❌

最終値下④ Nike SB Dunk HIGH PRO 26.5ナイキ ダンク



NIKE×AMBUSH エアフォース1 ブラック

何度か履いてプレーした中古である事をご理解いただいた上でのご購入をよろしくお願いします。

ナイキ クウォンド 1 26.5 Nike Kwondo 1

探していた方おられたらどうぞ✳︎

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド アンダーアーマー 商品の状態 やや傷や汚れあり

Under Armour Curry 4 More BucketsCool Greyアンダーアーマー カリー4メインカラー···グレーサイズ:25.0数回履いただけで、ソールの減りもほぼありません。左のくるぶし辺りに小さな傷が出来ています。画像に載せていますのでご確認ください。足の形に合わないので履くのをやめて置いていました。箱❌何度か履いてプレーした中古である事をご理解いただいた上でのご購入をよろしくお願いします。探していた方おられたらどうぞ✳︎

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド アンダーアーマー 商品の状態 やや傷や汚れあり

Nike More Uptempo "Black/White"(2020)【新品】NIKEナイキ DUNK HI RETRO ダンク ハイ レトロ PRMNIKE ZOOM VAPOR AJ3 Racer Blue 28.5cmM990 GL5 28cm 2022年製 グレー V5 992 993NIKE PG6 EP What The EP 27エアジョーダン1レトロHIGH OG グリーン