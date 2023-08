【待望★】 【新品】ニューバランス✳︎スニーカー✳︎AM210PRW✳︎ユナイテッドアローズ スニーカー

ニューバランス✳︎スニーカー✳︎AM210PRW✳︎ユナイテッドアローズ✳︎

NEWBALANCE AM210

SEA SALT(PRW)

サイズ 23.5㌢

お色 オフホワイト

新品・未使用。

大切に保管しておりました。

新品ですが、一度は人の手に渡ったものですので、ご理解頂ける方のみお願い致します^_^

ご発送時は、お箱は無しにてご発送させて頂きます。

お探しの方、いかがでしょうか⁇

ニューバランスのスケートライン“NB Numeric”から派生した、

カジュアルなユーザーのライフスタイルにフォーカスしたコレクション“SKATE STYLE”

こちらは、カリフォルニアでデザインされたスケートシューズをベースに仕上げられた、

コートスタイルの新定番モデルとなっております。

クッション性に優れたインソールと確かなグリップ性を発揮するアウトソールを搭載。

上質なスエード素材のアッパーとシューレースは統一感のあるカラーリングに。

サイドには定番のNマークがあしらわれており、コーディネートのポイントとしても◎

スポーティかつカジュアルな、飽きのこないシンプルなデザインと優れた機能性で

幅広いスタイルでロングシーズンお使い頂ける一足です。

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

