競売 カリフォルニアゴールドニュートリション　プロテイン　アイソレート　2.27kg トレーニング用品

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自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください☆

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このまま直接、袋又は段ボール等のリサイクル資材に入れて発送となります。

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商品説明

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タンパク質27g、BCAA（分岐鎖アミノ酸）6.2g☉、グルタミン酸4.7g☉

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ホエイプロテインアイソレートは、すばやく吸収されて消化しやすいホエイのタンパク質濃縮物で、体に効率的にタンパク質を運ぶことができます。このタイプのタンパク質は、天然に存在するBCAA（分岐鎖アミノ酸）とグルタミン酸を豊富に含んでいます。ボディビルダーも愛用する、筋肉の発達をサポートする成分です。*

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1回分あたり27gのタンパク質と6.2gのBCAA（分岐鎖アミノ酸）が含まれています。

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新品未開封です。☆カリフォルニアゴールドニュートリション ホエイプロテイン アイソレート WPI ノンフレーバー 2.27kg １袋☺️★賞味期限 2024.07自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください☆♦２袋⇒20000円に変更可能です。ご購入前にコメントお願いいたします。在庫あります♪複数ご希望でしたら、コメントください(*゜ー゜) ⭐⭐⭐⭐⭐匿名配送送料込み⭐⭐⭐⭐らくらくメルカリ便、宅急便での発送予定です。簡易包装です。このまま直接、袋又は段ボール等のリサイクル資材に入れて発送となります。袋上部を折り曲げる場合がありますのでご了承ください。商品説明タンパク質27g、BCAA（分岐鎖アミノ酸）6.2g☉、グルタミン酸4.7g☉プレーン低乳糖♢rBSTホルモン不使用▣筋肉の成長をサポート*充填剤、グルテン、遺伝子組み換え原料、大豆不使用人工着色料、合成香料、人工甘味料不使用第三者機関によって監査された現行適正製造基準（cGMP）登録（認定）施設で製造100％ゴールド保証ホエイプロテインアイソレートは、すばやく吸収されて消化しやすいホエイのタンパク質濃縮物で、体に効率的にタンパク質を運ぶことができます。このタイプのタンパク質は、天然に存在するBCAA（分岐鎖アミノ酸）とグルタミン酸を豊富に含んでいます。ボディビルダーも愛用する、筋肉の発達をサポートする成分です。*1回分あたり27gのタンパク質と6.2gのBCAA（分岐鎖アミノ酸）が含まれています。 #ホエイプロテイン#ホエイプロテインアイソレート#プロテイン#アイソレート#WPI#ホエイプロテインWPI#カリフォルニアゴールドニュートリション#マイプロテイン#筋トレ#トレーニング#ダイエット#減量#ケトジェニック#スポーツ#タンパク質#たんぱく質#グルタミン#BCAA

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