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豪華で新しい 【YU NAGABA 長場雄】イーブイプロモカードパック10枚 ポケモンカードゲーム

商品の説明

YU NAGABA × POKEMON CARD GAME
ポケモンカード ギラティナ VSTAR UR
ポケカ プロモカード 10パックになります
メルカリ最安地　カイpsa10

イーブイプロモパック YU NAGABA 9種セット　コンプリート
完全未サーチ品です❕
【匿名発送】シュリンク付boxフュージョンアーツ【ポケセンオンライン分】

未開封 ポケカ まとめ売り 白銀 トリプレットビート スカーレット 他
□新品未開封
即日発送　ポケモンカード 151 エリカの招待　sr エリカsr　151
□即購入可能
ポケモンカード vstarユニバース シュリンクなし 3box 製造番号一致 B

おじょうさま sr psa10
よろしくお願い致します❕
YU NAGABA イーブイ セミコンプ10枚セット　長場雄 ナガバ

いちげきルギア　白ルギア　完全構築済みデッキ　調整用デッキパーツ多数

本日までの出品　メイsr
種類···ポケモンカード(ポケカ)
【豪華！】ポケカ引退品！
ボックス パック シングル···パック
アカネsr　美品　センタリング良好
特徴···プロモーションカード(PR)

【新品未開封】ポケモンカードゲーム　クレイバースト　シュリンク付き

商品の情報

商品の状態新品、未使用

ポケモンカード 未開封boxセット② バラ売り不可 まとめ売り

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YU NAGABA × POKEMON CARD GAMEポケカ プロモカード 10パックになります完全未サーチ品です❕□新品未開封□即購入可能よろしくお願い致します❕種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックス パック シングル···パック特徴···プロモーションカード(PR)

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商品の状態新品、未使用

豪華で新しい 【YU NAGABA 長場雄】イーブイプロモカードパック10枚 ポケモンカードゲーム

14分钟前

豪華で新しい 【YU NAGABA 長場雄】イーブイプロモカードパック10枚 ポケモンカードゲーム

¥17,444 ¥13,083

(税込) 送料込み
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44e940011

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コメント (4)

44e940011
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Amazon.co.jp: 長場雄 YU NAGABA イーブイ プロモカード ブイズ 未開封

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