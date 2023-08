【商品説明】

クライミングホールド30個セットです。

中・上級者の方におすすめのホールドです。

大小さまざまな形状のホールドセットで、

このセットだけでも十分にボルダリングを楽しむことができます。

滑らかで、握りやすいポリウレタン樹脂製ホールドです。

■材質

不飽和ポリエステル樹脂製ホールド

■セット内容

ホールド(30個)

ボルトM10(3.5cm×30個)

アンカー(30個)

スクリューネジ(30個)

エヌピープラグNAS(30個)

六角レンチ(1個)

※沖縄と北海道は、追加送料ならびに配送方法が、変更になりますm(_ _)m

専用ページへと変更致しますので、コメントくださいm(_ _)m

※商品の写真は一例になります。 形状、サイズ等は個体差があり、写真と異なる場合があることをご了承ください。

※新品未使用品となりますが、製品の特質状、擦れや汚れのようなものがある場合があります。

※ ご使用については、全て自己責任にてお願い致します。

ホールドの破損等、怪我等を含む損害に関しては一切保証することはできません。安全対策をしっかりとしてご使用ください。

※別途となりますが、当店で取付も可能でございます。

その際は、補償などもございますので、お気軽にお問い合わせください。

クライミングホールド

ボルダリング 用

カラフルホールド

ボルト付き

コンクリート

コンクリートボード

32個セット

キッズ 登山

フリークライミング

スポーツクライミング

トレーニング

ナット

ボルト

ポリウレタン樹脂製

ロッククライミング

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

