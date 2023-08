#Aprilroofs ← 全出品物

★★シュプリームを中心に多数出品中です★★

★★ 値下げ不可 ★ 購入時のコメント不要 ★★

Supreme Cordura Small Box 6-Panel Cap 31

Supreme Cordura Small Box 6-Panel Cap

シュプリーム コーデュラ スモール ボックスロゴ 6パネル キャップ

Cordura社のの耐水性のあるナイロン生地を使用しています。

オンライン購入のタグ付き新品未使用です。

発売から今もなお人気が高く、付属品完備の新品未使用は滅多に出てきませんので、この機会に是非。

カラー:Black / ブラック

シーズン:2020fw

生産国:アメリカ

タグ付き新品未使用ですが、完璧な商品をお求めの方は購入をお控えください。

ご希望であれば納品書のコピーはお付けできます。

喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。

丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。

発送はネコポス、または宅急便コンパクトを予定しております。

1101

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

