【史上最も激安】 【明日までこの価格】ニューバランス M990JJ3 27.5cm スニーカー

梅雨があけて夏が来る前に、夏スニーカーを購入しませんか?ミリタリー好きにもハマるカラーだと思います!

本モデルは見た目だけでなく、990v3の中でもアッパーのメッシュが異なることにより他の990v3とも履き心地がよいという特徴もあります。

一度人の手に渡った商品となっておりますので神経質な方はご遠慮ください。

国内正規品のタグ等完備です。納品書もお付け致します。

*すり替え防止のため、返品は致しかねます

上記の説明を理解した方のみ購入お願い致します

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

