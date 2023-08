ご覧いただきありがとうございます。

主役は銭形2

銭形ロボ フィギュア

ケースサイズ

高さ:約16.7cm

奥行:約11cm

横幅:約12cm

2016年か2017年頃にパチスロのキャンペーンにて応募した際に

当選した品物です。

出回りは少なく希少な品物ですので

お探しの方に是非。

ケースには汚れなどございますのでご了承の上ご購入をお願い致します。

ご質問ございましたらコメント欄からお願い致します。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

