❤️全国 送料無料❤️

※貴重※ 未使用 コンタックス ウエストレベルファインダー MF-2 645用

❤️土日祝 関係なくスピード発送❤️

Canon ts-e 90mm



SONY SEL50F25G FE 50mm F2.5 G

◆探し物が見つかるかも◆

【希少美品】CANON FD 20㎜ F2.8 S.S.C

#VIABLUECAMERA商品一覧

オクト様ご専用



CONTAX Carl Zeiss Distagon T* 28mm F2.8

【 ASAHI PENTAX 】

ミノルタ MCロッコール58mmf1.2

Super-Multi-Coated TAKUMAR

Nikon AF-S DX 35mm★一眼レフ単焦点レンズ☆3700-1

135mm F2.5 (絞り羽根6枚)

ハッセルブラッドXCD 4/45Pレンズ



オリンパスM.ZUIKO 17mm F1.8 美品

ポートレート撮影に最適!

◎前期型◎8枚玉◎ Super Takumar 50mm F1.4 L390

PENTAXの135mm中望遠

シグマ SIGMA 8mm F3.5 EX DG FISHEYE(canon)

単焦点レンズです。

Canon EF 50mm f1.8 STM 未使用・記入済保証書・純正フード付



美品/キャノン用★SIGMA EX 30mm F1.4 DC HSM レンズ

F値2.5と非常に明るいレンズ!

【美品】SEL35F18 OSS / SONY

絞り羽根6枚の希少な後期型です。

最終値下げCanon SERENAR 50mm F/1.9 L39マウントレンズ



Canon EF70-200 F2.8L IS Ⅱ USM

マウントアダプターを使えば

MS OPTICS MS オプティクス 宮崎光学 APOLLON 1.3 36

ソニー、オリンパス、パナソニックの

SIGMA 35mm F1.2 DG DN Art Eマウント SONY 単焦点

最新ミラーレスカメラで使える

Canon EF500mm F4L IS USM

魅力的なオールドレンズです。

SIGMA シグマ 30mm F1.4 DC DN 単焦点



SONY SEL35F18 単焦点Eマウントレンズ35mm F1.8 OSS

【 マウント 】

【新品】FUJIFILM XF30mmF2.8 R LM WR Macro

M42 スクリューマウント

SAMYANG FE 50mm/f1.4 サムヤン 単焦点



ペンタックス SMC PENTAX-F 100mm F2.8 MACRO

【 レンズ外観 】

期間限定出品。ライカElmar L50mm F3.5+フィルターおまけ付き

中古レンズなので小傷等あります。

素晴らしいボケ Nikon NIKKOR 50mm F1.2 ai改 #5607

この年代のオールドレンズの中では

希少Canon 50mm F/1.5 ライカLマウントレンズ実用品

美品だと思います。

【6/2値下!】希少 C Distagon 60mm f4 nonT【完動品】



VEZEL様 SIGMA Art 24-35mm F2 DG HSM canon

【 動作確認 】

SIGMA AF150 f/2.8 MACRO DG HSM CANON EF

フォーカスリング・絞りリング、

Nikon Ai-s NIKKOR 35mm F2 確認済 #21 10-15

絞り羽根の動作に問題ありません。

SMC Takumar 28mm F3.5 135mm F3.5 2点 L538

絞り羽根に油染み無し。

Canon EF50mm f1.8 STM 純正レンズフード付き



13273 Nikon AF-S TC-20E III ニコンTELECON

ヘリコイドは程よいトルク感で

TAKUMAR 3本まとめ

スムーズに回転します。

LEICA DG SUMMILUX 25mm/F1.4 II ASPH.



FUJIFILM XF60mm F2.4 R MACRO 美品

【 光学系 】

ライカ ズミクロン35mm LEICA summicron35

レンズ内部にカビ、くもり無し

MINOLTA MC W.ROKKOR-HH 35mm F1.8

非常に綺麗な状態です。

シグマ 105mm f2.8



【ライカ】Summilux M 50mm f1.4 純正フィルターおまけ

===【 商品内容 】===

K10❤OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 45mm 1.8 単焦点



★美品★ Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm 1.8G

・レンズ本体

VILTROX AF 56mm F1.4 STM ED フジXマウント

・専用レンズフード

ハッセルブラッド カールツァイス プラナー80mm/2.8 T*

・専用保護フィルター

canon 50mm f1.4 ライカ Lマウント

・前キャップ

CONTAX Carl Zeiss Distagon 25 2.8

・後キャップ

Sony FE 85F1.8



ニコン用 広角 単焦点レンズ SIGMA 20mm F1.8 EX DG

===【 ご注意 】===

SMC Takumar 28mm F3.5 純正ケース フィルター付 L635



Contax G1 G2用 28mm f2.8 コンタックス ビオゴン レンズ

商品はカメラ用のレンズです。

ジャンク:Canon用 Sigma AF APO TELE 400mm F5.6



【値下】LUMIX ブラック H-ES045

カメラ本体等、撮影に必要な物は

Super Takumar 50mm F1.4 黄変なし フィルター付 L697

お客様ご自身でご用意下さい。

SIGMA Contemporary 24mm F2 DGDN ソニーE用



nikkor 180mm f:2.8 美品です。

中古オールドレンズにつき

【極美品】TAMRON SP AF180mmF3.5Di LD(IF)MACRO

過度に神経質な方はお控え下さい。

ソニー Eマウント単焦点レンズ SEL30M35



りちゃ様専用ライカ 第2世代後期ズミクロン summicron 35mm

このレンズのピント合わせ、絞りの

Super Takumar 55mm F1.8 35mm F3.5 L337

調整は全て手動による操作が必要です。

Leica DR Summicron 50mm F2 メガネなし



NIKKOR Fマウント 単焦点レンズ 銘玉5本セット

商品の状態は個人的な主観も含みます。

SONY 単焦点レンズ SEL50F18

見落としがあるかもしれません。

AI AF-S TELECONVERTER TC-14E II 美品

人それぞれ感じ方も違います。

CONTAX CarlZeiss Sonnar 85mm f2.8 T* AEG

予めご理解の上、ご購入お願いします。

分解清掃済 沈胴型レンズ INDUSTAR-22 50mm f3.5 4



Carl Zeiss Planar 50mm F1.7 MMJ C/Yマウント



Nikon ニッコール SW65mm F4 大判カメラ用レンズ

#ボケ #インスタ映え #オールドレンズ

Nikon ニコン NIKKOR-SC Auto 55mm F1.2 非Ai

#ペンタックス #タクマー

LensBaby 2.0 M42-Nex さくらVer.

#Takumar #フレア #ゴースト

◆HELIOS-44◆ 58mm F2 ◎ぐるぐるボケ ヘリオス ◎ロシアレンズ

#nikon #sony #Canon

レンズ AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

#PENTAX #Panasonic

ゆりあんと様向け シグマ 35㎜ F1.4 ART キャノンEFマウント



シグマ SIGMA 105mm F2.8 DG DN MACRO E

マウント···ペンタックスKマウント系

商品の情報 商品のサイズ ペンタックスKマウント ブランド ペンタックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

❤️全国 送料無料❤️❤️土日祝 関係なくスピード発送❤️◆探し物が見つかるかも◆#VIABLUECAMERA商品一覧【 ASAHI PENTAX 】Super-Multi-Coated TAKUMAR135mm F2.5 (絞り羽根6枚)ポートレート撮影に最適!PENTAXの135mm中望遠単焦点レンズです。F値2.5と非常に明るいレンズ!絞り羽根6枚の希少な後期型です。マウントアダプターを使えばソニー、オリンパス、パナソニックの最新ミラーレスカメラで使える魅力的なオールドレンズです。【 マウント 】M42 スクリューマウント【 レンズ外観 】中古レンズなので小傷等あります。この年代のオールドレンズの中では美品だと思います。【 動作確認 】フォーカスリング・絞りリング、絞り羽根の動作に問題ありません。絞り羽根に油染み無し。ヘリコイドは程よいトルク感でスムーズに回転します。【 光学系 】レンズ内部にカビ、くもり無し非常に綺麗な状態です。===【 商品内容 】===・レンズ本体・専用レンズフード・専用保護フィルター・前キャップ・後キャップ===【 ご注意 】===商品はカメラ用のレンズです。カメラ本体等、撮影に必要な物はお客様ご自身でご用意下さい。中古オールドレンズにつき過度に神経質な方はお控え下さい。このレンズのピント合わせ、絞りの調整は全て手動による操作が必要です。商品の状態は個人的な主観も含みます。見落としがあるかもしれません。人それぞれ感じ方も違います。予めご理解の上、ご購入お願いします。#ボケ #インスタ映え #オールドレンズ#ペンタックス #タクマー#Takumar #フレア #ゴースト#nikon #sony #Canon#PENTAX #Panasonicマウント···ペンタックスKマウント系

商品の情報 商品のサイズ ペンタックスKマウント ブランド ペンタックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

DZOFILM Vespid FF 25mm T2.1 シネマレンズヘリオス44M オールドレンズXF27mm F2.8 富士フィルム FUJIFILM パンケーキレンズレンズ コンタックス RTS プラナー 50mm F1.4 AE(J)未使用 メーカー保証 Nikon AF-S NIKKOR 800mm f5.6E※レブすけ様専用※【美品】sony sel35f18 ossHASSELBLAD ハッセル Sonnar 4/180MAMIYA SEKOR C 90mm f3.8 レンズNikon AF NIKKOR 28mm 2.8D 単焦点 広角レンズ