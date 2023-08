最安価格 balance new m991ani 新品未使用 (27.0cm) us9.0 スニーカー

商品に興味を持って頂き、ありがとうございます。

ヒステリックグラマー スニーカー デニム

トラブル防止の為にもプロフィールをお読み頂き、コメント及び御購入をお願い致します。

ニューバランス M991 ANI になります。

近年、エンジニアードガーメンツやノンネイティブ、N.HOOLYWOODなどとのコラボモデルも人気ですが、こちらはアップル創業者スティーブ・ジョブズ氏が愛用したことで知られる991の生誕20周年を記念して発売された限定モデルです。

ヌバックレザーを使用したアッパーや、ヒールの「2001」の刺繍など記念モデルに相応しい高級感のある仕様になっています。

神経質な方やご不安な方は、ご購入をお控え下さるようお願い申し上げます。

簡易包装にて発送になります。

サイズ US9.0 (27.0cm)

カラー gray (グレイ)

コンディション

新品未使用品になります。

何か気になる点がありましたらコメント頂ければと思います。

新品ですが個人保管品になりますので神経質な方はご入札をご遠慮ください。

それでは宜しくお願いいたします。

その他出品もよろしければご覧ください。

#iriki出品中

ニューバランス

heritage

ヘリテイジ

スタイリスト私物

山本康一郎

neat

ニート

西野 大士

L'ECHOPPE

金子 恵治

apple

アップル

スティーブ・ジョブズ

ジョブズ

made in england

made in usa

m990

m991

m992

mr993

m1300

m1400

m1500

mr2002

m2040

2002

801

1ldk

alwayth

min-nano

the apartment

ウォーキング

トレッキング

props store

700fill

ennoy

エンノイ

jjjjound

wtaps

descendant

comoli

auralee

graphpaper

stripes for creative

see see

エメレオンドレ

AIME LEON DORE

aime leon dore

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

