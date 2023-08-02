代引き人気 富士電機 電磁接触器 SH-4　5個セット その他

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商品の情報 商品の状態 未使用に近い

ご覧頂きありがとうございます。富士電機 電磁接触器 SH-4 リレーほぼ新品同様品です。テストで一度動作確認しました。思っていた用途と違う機種を間違って購入した為その他 型番よりお調べ下さい。状態は画像よりご確認ください。・画像のものが全てです。・まとめ売りのものはまとめ買いの方優先です。５個セット・返品/返金 お受けできませんのでご理解の上ご購入下さい。

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