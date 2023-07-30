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激安正規品 ノンネイティブ NONNATIVE NEW GY H710 BALANCE スニーカー

商品の説明

NONNATIVE ノンネイティブ NEW BALANCE H710 GY
★新品未使用★ NIKE エアジョーダン1 low セメント

air jordan 6 ゲータレード　aj6 AJ6 ジョーダン　6
新品未使用
18ss コンバース アディクト　チャックテイラー　レザー ローカット　27.5

NIKE ナイキ JORDAN 8 RETRO 26cm
個人保管なので神経質な方はご遠慮ください。
fragment footscape motion フラグメント フットスケープ

コンバースCT70 black 26.5cm＋リアクトインソール付き

AIR FORCE 1 LOW RETRO 40周年記念

未使用　90s usa製 コンバースオールスター　ローカット ブラック

Kobe4（コービー4）UNDEFEATED
1982年に登山家のルー・ウィッタカーがエベレストの登頂に成功した時に履いていた「newbalance H710」。
アンダーアーマー カリー9 セサミストリート
名作を"ノンネイティブ"が”NOMAD'S INN”のNOMAD＝遊牧民をイメージしてニューバランスと共同開発。
NIKE CORTEZ ”WHITE BLACK” 27cm
特徴としてアッパーにウルヴァリン社の防水ピッグスウェードを使用し、縫製を太番手（8番）に変更。
UNDEFEATED NIKE KOBE 4 PROTRO
ベロ、履き口のクッションスポンジを2倍に増量し、サイドの「N」マークを外し「NB」の焼印に変更。
Supreme×Nike SB Dunk Hi"White Black"27.5
さらにはアウトソールをヴィンテージ加工するなどスペシャルメイクしたこだわりのモデル。

25 NewBalance 2002R ゴアテックス M2002RXC

商品の情報

商品のサイズ27.5cm
商品の状態新品、未使用

新品未使用 WTAPS Vans OG Classic Slip-On LX

ナイキ エアマックス95 デイオブザデッド
NONNATIVE ノンネイティブ NEW BALANCE H710 GY新品未使用個人保管なので神経質な方はご遠慮ください。1982年に登山家のルー・ウィッタカーがエベレストの登頂に成功した時に履いていた「newbalance H710」。名作を"ノンネイティブ"が”NOMAD'S INN”のNOMAD＝遊牧民をイメージしてニューバランスと共同開発。特徴としてアッパーにウルヴァリン社の防水ピッグスウェードを使用し、縫製を太番手（8番）に変更。ベロ、履き口のクッションスポンジを2倍に増量し、サイドの「N」マークを外し「NB」の焼印に変更。さらにはアウトソールをヴィンテージ加工するなどスペシャルメイクしたこだわりのモデル。

商品の情報

商品のサイズ27.5cm
商品の状態新品、未使用

激安正規品 ノンネイティブ NONNATIVE NEW GY H710 BALANCE スニーカー

9分钟前

激安正規品 ノンネイティブ NONNATIVE NEW GY H710 BALANCE スニーカー

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