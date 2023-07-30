激安正規品 ノンネイティブ NONNATIVE NEW GY H710 BALANCE スニーカー

NONNATIVE ノンネイティブ NEW BALANCE H710 GY
★新品未使用★ NIKE エアジョーダン1 low セメント
air jordan 6 ゲータレード aj6 AJ6 ジョーダン 6
新品未使用
18ss コンバース アディクト チャックテイラー レザー ローカット 27.5
NIKE ナイキ JORDAN 8 RETRO 26cm
個人保管なので神経質な方はご遠慮ください。
fragment footscape motion フラグメント フットスケープ
コンバースCT70 black 26.5cm＋リアクトインソール付き
AIR FORCE 1 LOW RETRO 40周年記念
未使用 90s usa製 コンバースオールスター ローカット ブラック
Kobe4（コービー4）UNDEFEATED
1982年に登山家のルー・ウィッタカーがエベレストの登頂に成功した時に履いていた「newbalance H710」。
アンダーアーマー カリー9 セサミストリート
名作を"ノンネイティブ"が”NOMAD'S INN”のNOMAD＝遊牧民をイメージしてニューバランスと共同開発。
NIKE CORTEZ ”WHITE BLACK” 27cm
特徴としてアッパーにウルヴァリン社の防水ピッグスウェードを使用し、縫製を太番手（8番）に変更。
UNDEFEATED NIKE KOBE 4 PROTRO
ベロ、履き口のクッションスポンジを2倍に増量し、サイドの「N」マークを外し「NB」の焼印に変更。
Supreme×Nike SB Dunk Hi"White Black"27.5
さらにはアウトソールをヴィンテージ加工するなどスペシャルメイクしたこだわりのモデル。
25 NewBalance 2002R ゴアテックス M2002RXC
新品未使用 WTAPS Vans OG Classic Slip-On LX
ナイキ エアマックス95 デイオブザデッド
NONNATIVE ノンネイティブ NEW BALANCE H710 GY新品未使用個人保管なので神経質な方はご遠慮ください。1982年に登山家のルー・ウィッタカーがエベレストの登頂に成功した時に履いていた「newbalance H710」。名作を"ノンネイティブ"が”NOMAD'S INN”のNOMAD＝遊牧民をイメージしてニューバランスと共同開発。特徴としてアッパーにウルヴァリン社の防水ピッグスウェードを使用し、縫製を太番手（8番）に変更。ベロ、履き口のクッションスポンジを2倍に増量し、サイドの「N」マークを外し「NB」の焼印に変更。さらにはアウトソールをヴィンテージ加工するなどスペシャルメイクしたこだわりのモデル。