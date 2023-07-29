品質は非常に良い スタジオニコルソン　デニム　ブラック スラックス

STUDIO NICHOLSON

90’s Floral semi flare slacks black

Selvedge Denim Suede-Head Slack(PYAD)

ニードルス needles Zipped Track Pant ネイビー S



VIGANO 2タック スラックス SIZE44 美品 コットンウール混紡

着用機会がないため出品します。

70s dead stock trousers



サノバチーズ WP Stripe Slacks

定価：33,000 税込

1970s リーバイス スタプレ Big E 黒タグ

状態：数回着用

sequel SQ-21ss-PT-04 fragment 定価35200グレー

ウスト 80cm

22ssENGINEERED GARMENTS Carlyle Pant

股上 36cm

新品未使用 『NEAT』ニート UNREAL REAL CLOTHES 別注

股下 70cm

【春夏】PT TORINO ACTIVE EPSILON スーパーストレッチ

ワタリ 36cm

BRITISH MADE スラックス ポーツマス オフィサーパンツ RAF

裾幅 28cm

PT TORINO / ピーティートリノ ACTIVE ZETA ブラック



antique japanese trousers

多少の誤差はご了承ください。

LOUIS VUITTON ウールパンツ スラックス



ssz 暖簾 chino pants

あくまでも中古品の為、ご理解いただける方でお願い

商品の情報 商品のサイズ S ブランド スタジオニコルソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

STUDIO NICHOLSONSelvedge Denim Suede-Head Slack(PYAD)着用機会がないため出品します。定価：33,000 税込状態：数回着用ウスト 80cm股上 36cm股下 70cmワタリ 36cm裾幅 28cm多少の誤差はご了承ください。あくまでも中古品の為、ご理解いただける方でお願い

商品の情報 商品のサイズ S ブランド スタジオニコルソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Y's for men シルクブレンド スラックスパンツ ワイドテーパードMARBLING WIDE SLACKS まとめ CTHYVU ヴウ ワイドパンツ