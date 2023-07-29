品質は非常に良い スタジオニコルソン　デニム　ブラック スラックス

STUDIO NICHOLSON
90’s Floral semi flare slacks black
Selvedge Denim Suede-Head Slack(PYAD)
ニードルス needles Zipped Track Pant ネイビー S
VIGANO 2タック スラックス SIZE44 美品 コットンウール混紡
着用機会がないため出品します。
70s dead stock trousers
サノバチーズ WP Stripe Slacks
定価：33,000 税込
1970s リーバイス スタプレ Big E 黒タグ
状態：数回着用
sequel SQ-21ss-PT-04 fragment 定価35200グレー
ウスト 80cm
22ssENGINEERED GARMENTS Carlyle Pant
股上 36cm
新品未使用 『NEAT』ニート UNREAL REAL CLOTHES 別注
股下 70cm
【春夏】PT TORINO ACTIVE EPSILON スーパーストレッチ
ワタリ 36cm
BRITISH MADE スラックス ポーツマス オフィサーパンツ RAF
裾幅 28cm
PT TORINO / ピーティートリノ ACTIVE ZETA ブラック
antique japanese trousers
多少の誤差はご了承ください。
LOUIS VUITTON ウールパンツ スラックス
ssz 暖簾 chino pants
あくまでも中古品の為、ご理解いただける方でお願い
Y's for men シルクブレンド スラックスパンツ ワイドテーパード
商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|スタジオニコルソン
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
MARBLING WIDE SLACKS まとめ CTHY
VU ヴウ ワイドパンツ
STUDIO NICHOLSONSelvedge Denim Suede-Head Slack(PYAD)着用機会がないため出品します。定価：33,000 税込状態：数回着用ウスト 80cm股上 36cm股下 70cmワタリ 36cm裾幅 28cm多少の誤差はご了承ください。あくまでも中古品の為、ご理解いただける方でお願い
商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|スタジオニコルソン
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし