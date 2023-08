世界的に有名な 新品未開封 ノースフェイス ジャケット マウンテンパーカー

購入・コメントの前に、

必ずプロフィール欄をご覧ください。

値下げ交渉はすべてお断りしています。

THE NORTH FACE

ドットショットジャケット

グリーン Mサイズ

新品未開封

ZOZOTOWN内のFREAKS STOREというショップで購入。

WEB限定色とのことでした。

メンズとレディースを間違えて購入してしまったので、

届いた時の状況のまま袋から出しておらず新品未開封です。

送料の都合上、折りたたんで発送いたします。

新品未開封ですがあくまでも素人の自宅保管品ですので、

細かなところまで気になる方はお取引をご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

