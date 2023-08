通年お使い頂けるスラックス驚くほど滑らかで自然な光沢が美しいウールを使用。

腰周りがすっきりとした作りのスーパーワイド。

バギーっぽいルーズ感、雰囲気抜群の一本です。

ルメールのワイドスラックスです。

裾に向かって若干のフレアでノータックのすっきりとしたワイドパンツ。ハイウエストで股下長めなのでとても脚が長く見えます。

5回着用しました。

178cm65kgでゆったりとした着用感で、裾はワンクッションで履いていました。

ウエスト:約76cm

股上:約32cm

レングス:約77cm(裾あまり3cm程度)

もも幅:約32cm

裾幅:約30cm

ヒップ:約44cm

素人採寸ですので誤差はご了承ください。

sizeは46

畳んでの発送になります。

♯comoli #コモリ #outil

#ウティ #AURALEE #オーラリー #blurhms #ブラームス

#HERILL #ヘリル #ATON #エイトンCOMOLI

コモリ

AURALEE

オーラリー

TEATORA

ATON

StudioNicholson

HYKE

DAIWA PIER39

ダイワピア39

A.Presse

Apresse

アプレッセ

HERILL

Graphpaper

スタイリスト私物

ennoy

Sunsea

BATONER

NEAT

A.H

Cristaseya

Seya.

Toogood

CamielFortgens

Gabriela Coll Garment

CaseyCasey

bergfabel

Lemaire

Jil Sander

marvine pontiak shirt makers

maatee&sons

blurhms

柿乃葉

loewe ロエベ kikokostadinov prada プラダ

marni マルニ maison margiela メゾンマルジェラdriesvannoten ドリスヴァンノッテン masu taakk comme des garcons コムデギャルソン stone island doublet sacai kolor undercover namacheko the row hermes

ヴィンテージエルメス vintage hermes

bottega veneta

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルメール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

