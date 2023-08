【本日特価】 Little 新品タグ付Bilitis Black サスペンダーパンツ Pant サロペット/オーバーオール

ビリティス2022AWのものです。

TODAYFUL 完売品 Frontzip Twill Salopette

2022年12月に購入しましたが、似たものも多く着用しないままでした。お探しの方にお譲りします。

ペンギン様専用

現在もセール価格になることなく販売されているようです。

サスペンダーが目を惹くテーパードパンツ

シンプルなデザインで合わせるものを選ばないサスペンダー付きパンツ。ゴム仕様になった後ろウエストと腰回りをゆったりとさせたシルエットで着心地も抜群。カジュアルからキレイめスタイルまで幅広いコーディネートで活躍してくれそう。サスペンダーが取り外しできるのも◎。

本体:ポリエステル100%

定価35,200円

ダークネイビー

36サイズ

股下:65cm、股上(ベルト含む):29cm、ウエストゴム上がり:70cm

Bilitis dix-sept ans(ビリティス・ディセッタン)

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ドゥロワー 商品の状態 新品、未使用

