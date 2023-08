ノートパソコン+充電器

■メーカー:富士通

■品名:LIFEBOOK U772/G

■型名:FMVNU8BE

詳しくは画像をご覧下さい。

新しいパソコンを買ったため、出品します。

公式サイト

https://torisetsu.biz/products/0000418220/

スライド方式

TCG Ver 1.2準拠

あり

X1スロット

HDMI出力×1

USB3.0準拠×2 (右側面×2(うち1ポートは電源オフUSB充電機能対応)) 注25

USB2.0準拠×1 (左側面×1) 注26

RJ-45 ×1

03.5mmステレオミニジャック×1

ヘッドホン出力設定時 : 出力1mW以上、 負荷インピーダンス 32Ω

ラインアウト設定時: 出力1V以上、 負荷インピーダンス10kΩ以上

×1 (専用コネクタ)

LED

アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1

20ピン×1

注21

24ピン×1

USB3.0準拠×425

RJ-45 ×1

入力 AC100V~240V 出力 DC19V (3.16A)

内蔵バッテリパック:リチウムポリマー 45Wh

約 9.6時間

約 8.8時間

約2.0時間

約7W (約77W)

W327×D225×H9.0~15.6mm

約1.45kg

VCCIクラス B

***************

パソコン、その他電子機器なども出品しています。

送料が変わらない場合、まとめ買いでお値下げ可能です。

#莉子電子機器

***************

商品の情報 ブランド 富士通 商品の状態 やや傷や汚れあり

