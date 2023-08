【格安saleスタート】 南洋真珠pt900ペンダントトップ ネックレス

刻印:pt900

お値下げしました。SINME ダイアピアス



18Kアガット スキンジュエリー 一粒ダイヤネックレス 深津ネックレス

#tanaka➰

E EX 0.55ct ダイヤモンド プラチナ 6本爪 一粒 ペンダント 鑑定



TIFFANY&Co.ティファニーアトラスピアスドブレスレット

素人摄影、採寸、検品ですので

♡ 真珠風 パール ネックレス ブレスなど まとめ売り20点

見落とし等があるかも知れません。 画像をご確認の上納得頂きました方

プラチナ ダイヤモンドネックレス 0.3 ダイヤモンドネックレス

のみご購入ください。

た9)極綺麗、ツヤツヤ、天然南洋パールネックレス



⭐️大人気⭐️ハードウェア⭐️ネックレス⭐️ゴールド⭐️最高品質⭐️ハイクオリティー⭐️

付属品などは付きません。

★フランス購入★Trifari★ヴィンテージ シルバー ネックレス トリファリ

メルカリ便で発送します。

ブラッディマリー シードペンダント



GANGSTERVILLE ギャングスタービル ループタイ PANTHER

*コメントなしで即購入 大歓迎です!評価厳しい方、中古品ご理解頂けない方のご購入お控えください。

値下げしました‼️Tiffany&Co. メトロホースシューネックレス 馬蹄



⭐︎【天然】スターローズクォーツ ペンダントトップ k18 8g



GSTV/フィオレンティーナ ネックレス K18YG イタリアンジュエリー

#帯留

フェスタリア ネックレス 星の王子さま wish upon a star

#着物

【希少品】プラチナのネックレス1カラットのダイヤモンドのペンダント鎖骨チェー6

#明治金工

【新品】K18WGオニキスペンダント

#べっ甲

天然アマゾネイトネックレス/南洋白蝶パールケシKESHI/天然石/夏ジュエリー

#ネックレス

パール ネックレス グレー

#さんご

ヴィトン LOUIS VUITTON LVロゴ スクエアネックレス(モノグラム)

#サンゴ

美品 シャネル 1994年製 ココマーク ネックレス ヴィンテージ CHANEL

#赤サンゴ

NINA RICCI ニナリッチ ヴィンテージ ゴールドネックレス ジュエリー

#赤珊瑚

K18 ネックレス

#本珊瑚

●24時削除● MIKIMOTO K18 750 ベビーパールネックレス 箱付き

#アクセサリー

本鼈甲 ネックレス べっ甲 白甲 鼈甲チェーン 喜平タイプ 114

#チャーム

4℃ 桜 Sakura Limited 2022 新品未使用

#アンティーク

7035 Christian Dior CDロゴ ラインストーン 喜平ネックレス

#宝石

✨美品✨HERMES エルメス セリエ ネックレス

#珊瑚

ティファニー アトラス プレート ネックレストップ シルバー 925

#宝石珊瑚

Tiffany チェーン ローズゴールド 61センチ

#ブローチ

【極美品・銀製】ディオール ネックレス ペンダント チョーカー Dior

#Austria オーストリア

K18 プラチナ ハートモチーフ ペンダントトップ

#AVON エイボン

《美品》 ヴィヴィアンウエストウッド ジャイアントオーブ ネックレス シルバー系

#Coro コロ

黒蝶真珠 ネックレスとイヤリングセット

#Eisenberg アイゼンバーグ

ダイヤモンドパールネックレス

#EMMONS エモンズ

新品未使用☆カジュアルに使える真珠のネックレス あこやパール 黒 染め 7mm珠

#Florenza フロレンザ

プラチナ ペンダント トップ クロス 十字架 ダイヤ 1ct Pt900 K18

#Hobé Hobe ホベ ホベー

美品 ブルガリ Bzero 1 ビーゼロワン ネックレス K18YG 純正 男女

#KRAMER クレイマー

vivienne westwood旧型スモールオーブネックレス

#Lea Stein リア・スタイン リア・スタン

もも桃様専用

#Lisner リスナー

新品 ギフト包装 ティファニー 1837ラウンドロックネックレス ダイヤ

#Monet モネ

k18 アズキチェーンネックレス イエローゴールド

#Napier ネイピア

CHANEL ネックレス ココマークラインストーン

#Rene ルネ

アメリカ ビンテージ ウランガラスネックレス

#Schiaparelli スキャパレリ

✴︎PT900 PT850 2.80ct バイカラートルマリン ダイヤ ネックレス

#Swarovski スワロフスキ

Tiffany ティファニー オープンハート ネックレス K18 16ミリ



新品未開封★Heaven by MARC JACOBS フレンドシップネックレス

#サファイア、ルビー、パイロープガーネット、ロードライトガーネット、ペリドット、アクアマリン、アメジスト、パープルスピネル、モルガナイト、スモーキークォーツ、アイオライト、シトリン、ラリマー、翡翠、ブルージルコン、アパタイト、イエローサファイア、ピンクミステックトパーズ、その他

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

刻印:pt900#tanaka➰素人摄影、採寸、検品ですので見落とし等があるかも知れません。 画像をご確認の上納得頂きました方のみご購入ください。付属品などは付きません。メルカリ便で発送します。*コメントなしで即購入 大歓迎です!評価厳しい方、中古品ご理解頂けない方のご購入お控えください。#帯留#着物#明治金工#べっ甲#ネックレス#さんご#サンゴ#赤サンゴ#赤珊瑚#本珊瑚#アクセサリー#チャーム#アンティーク#宝石#珊瑚#宝石珊瑚#ブローチ#Austria オーストリア#AVON エイボン#Coro コロ#Eisenberg アイゼンバーグ#EMMONS エモンズ#Florenza フロレンザ#Hobé Hobe ホベ ホベー#KRAMER クレイマー#Lea Stein リア・スタイン リア・スタン#Lisner リスナー#Monet モネ#Napier ネイピア#Rene ルネ #Schiaparelli スキャパレリ#Swarovski スワロフスキ#サファイア、ルビー、パイロープガーネット、ロードライトガーネット、ペリドット、アクアマリン、アメジスト、パープルスピネル、モルガナイト、スモーキークォーツ、アイオライト、シトリン、ラリマー、翡翠、ブルージルコン、アパタイト、イエローサファイア、ピンクミステックトパーズ、その他

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

入手困難!おまけ付き★Tiffany オープン ハート ペンダント ネックレスTASAKI 田崎真珠 パールネックレス三連【希少】京都祇園 香取屋 アンティーク パールネックレス 明治〜大正時代希少 ローリーロドキン K18 ネックレスグッチハートシルバーブレスレット馬蹄スウィングルネックレス