✨ご覧いただきありがとうございます✨

★ただいま洋服整理中。

着なくなった服を中心に出品しています。

お気軽にコメント下さい(⁠^⁠^⁠)

★お値引きについて

ご希望額をコメント欄にてお伝え下さい。

(万が一ご希望に添えない場合は申し訳ありません。)

○商品詳細○

【ブランド】

ADORE

アドーア

【アイテム】

ひざ丈スカート

リーフ

カットワーク

刺繍

ジャガード風

裏地あり

後ろスリットあり

バックファスナー

両サイドポケットあり

ADOREのリーフカットジャガードスカート。

膝丈のフレアスカート。

葉っぱのような刺繍デザインにカットワークされていて立体感を感じる手の込んだデザインのスカートです。

【色】

ブラック

【サイズ】38

実寸(平置き採寸/ cm)

ウエスト→38

スカート丈→56

※素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。

【素材】

表地 ポリエステル98%

ポリウレタン2%

刺繍部分 レーヨン100%

裏地 キュプラ100%

【状態】

特に目立つ汚れやキズ等のダメージもなく、全体的に綺麗な状態です。

USED品ですので古着としてのご理解の上、ご検討頂ければと思います。

【補足】

※上記以外にも気にならない程度のほつれ、糸のはみ出し、毛羽立ち等がある場合がございます。

※発送時はキレイに畳んで梱包いたしますので、折ジワができる場合がありますが、ご理解くださいますようお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アドーア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アドーア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

