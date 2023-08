定番のお歳暮 EF-M55-200F4.5-6.3 Canon IS SL STM その他

Canon EF-M55-200F4.5-6.3 IS STM SL

AF機構有無: AF

color: SILVER

ズームレンズタイプ(新): 望遠ズームレンズ

フォーマット種類: APS−C

レンズマウント(メーカ): キヤノン EF−Mマウント

一眼レフ/ミラーレス: ミラーレス用

交換レンズタイプ: ズームレンズ

交換レンズ内手ぶれ補正機能: 補正機能有

特殊レンズタイプ: 特殊レンズ以外

#キヤノン

#Canon

半年ほど前に購入し、子供のスポーツで週末使用を何回かしていました。

もう少し望遠機能が欲しく買い替えしたいので出品です。

レンズにはカバーをつけていますので傷はないです。

ある程度の交渉は可能ですのお気軽にお問い合わせください!

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 未使用に近い

