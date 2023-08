（お得な特別割引価格） 【daisy様専用】サイベックス　リベル 2023年モデル　純正レインカバー付 ベビーカー

実際の写真追加しました。(この状態から開けておりません)

マッサージベッド 折りたたみ コンパクト 超軽量 【ブラウン】

・今月アカチャンホンポで購入して完全な未使用ですが、箱がありません。別のモデルに買い替えたく、こちらは売る事にしました。(発送時は厳重に梱包いたします。)

・カラー…オーシャンブルー

・純正レインカバー(新品) お付けします。(楽天価格:4400円)

・説明書あり。保証書あり。

・別サイトでも出品中のため、売り切れ次第終了

サイズ

W52×D71×H102cm コンパクト収納時:幅32×奥行20×高さ48cm

素材

フレーム:アルミ、シート:ポリエステル、ハンドル:ウレタン

対象

生後6か月~4歳頃まで(22㎏まで)

サイズ 詳細

本体重量:6200g

以外Dadwayサイトより転載

■ウルトラコンパクト

たった"2アクション"でウルトラコンパクトまで折りたたみが可能。

自立もできるから、収納場所を選びません。

折りたたみ時のサイズは、想像を超えるほど。

車の足下や、自転車のカゴ*1などに入るほどコンパクトに。

飛行機の機内持ち込みもでき*2、玄関収納でも邪魔になりません。

*1 自転車の種類に依存します。

*2 事前に航空会社へお問い合わせください。

■背もたれ部分にメッシュファブリックを採用

背もたれシート表面にはメッシュファブリックを採用し、日本の蒸し暑い夏の日でも蒸れにくく、快にお出かけを楽しめます。

■マルチポジションに調節可能なリクライニングシステム

リクライニング角度はお好みのポジションで調節可能です。(約110°~130°)

■成長に合わせて調節できるレッグレスト

小さなお子さまの足をしっかりサポートする2段階調節可能なレッグレストを標準装備。

お子さまの姿勢を快適に保持しながら走行が可能に。

■成長しても快適なシートサイズ

シート幅と背もたれの高さは、体重22kgまで(4歳頃)使えるたっぷりなシートサイズ。

お子さまが成長しても快適な移動を楽しめます。

■前輪サスペンション

前輪にサスペンションを搭載。走行時の衝撃をしっかりと吸収し、段差も乗りこえやすく、快適な乗り心地を提供します。

■2-IN-1 トラベルシステム

カーシートアダプター(別売り )を取り付けることで、ベビーシートをセットでき、新生児からご使用いただけます。また、車への移動が簡単に行えます。

商品の情報 ブランド サイベックス 商品の状態 新品、未使用

