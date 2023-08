ダブルタップス WTAPS

SEAGULL 03 SHORTSメンズ 221TQDT-PTM06 (W)TAPS パンツ

カラー:GREIGE グレージュ

サイズ:L

フッズにて購入しました。

下げ札、袋はお付けします。

数回の着用しましたので使用感はありますがキズや汚れはありません。

メール便にて発送いたしますので宜しくお願いします。

wtaps

neighborhood

wacko maria

Supreme

fragment

essentials

stussy

wind and sea

girls don't cry

wasted youth

union

sacai

kith

ダブルタップス

ネイバーフッド

ワコマリア

シュプリーム

フラグメント

エッセンシャル

ステューシー

ウィンダンシー

ガールズドントクライ

ユニオン

サカイ

カラー...ベージュ

パンツ丈...ショート・ひざ上丈

柄・デザイン...その他

素材...コットン

季節感...春, 夏

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ダブルタップス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ダブルタップス WTAPS SEAGULL 03 SHORTSメンズ 221TQDT-PTM06 (W)TAPS パンツクロスボーン ショーツ カラー:GREIGE グレージュサイズ:Lフッズにて購入しました。下げ札、袋はお付けします。数回の着用しましたので使用感はありますがキズや汚れはありません。 メール便にて発送いたしますので宜しくお願いします。wtapsneighborhoodwacko mariaSupremefragmentessentialsstussywind and sea girls don't crywasted youthunionsacaikithダブルタップスネイバーフッドワコマリアシュプリームフラグメントエッセンシャルステューシーウィンダンシーガールズドントクライユニオンサカイカラー...ベージュパンツ丈...ショート・ひざ上丈柄・デザイン...その他素材...コットン季節感...春, 夏

