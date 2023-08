2022年ファッション福袋 BATHING A APE サッカーシャツ　オールド SHIRTS SOCCER Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

オールドのエイプ。

リバーシブルのサッカーシャツ。

裏面のタグは取れかけてますが、この年代のもので残ってるだけでもレアです。

サイズLにしてますが、Lサイズ相当と捉えください。

詳しくは採寸を参照してください。

状態:VINTAGE

通常使用に伴う若干の使用感アリ。

裏面(グレー)のタグが取れかけてます。

表記サイズ:

平置き実寸

着丈:約77cm

肩幅:約-cm

身幅:約55cm

袖丈:約-cm

裄丈:約50cm

素材

ポリエステル

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アベイシングエイプ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

オールドのエイプ。リバーシブルのサッカーシャツ。裏面のタグは取れかけてますが、この年代のもので残ってるだけでもレアです。サイズLにしてますが、Lサイズ相当と捉えください。詳しくは採寸を参照してください。状態:VINTAGE通常使用に伴う若干の使用感アリ。裏面(グレー)のタグが取れかけてます。表記サイズ:平置き実寸着丈:約77cm肩幅:約-cm身幅:約55cm袖丈:約-cm裄丈:約50cm素材ポリエステル

