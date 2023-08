⇢ 正規品 CHROME HEARTS

クロムハーツ R&R ロックンロール レザーブレスレット

-商品詳細-

サイズ:2

カラー:BLACK(ブラック)黒*

素材:本革(レザー) シルバー925

採寸:縦幅約4cm 全長約47cm

※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。

※確実正規品ですが安心してご購入頂きたいので

SEES BY RINKANのオンラインで鑑定済です。

正規品"PASS"です。

-商品説明-

鑑定済 正規品 クロムハーツ R&R ロックンロール レザーブレスレット

小傷•傷 擦れ 所々にひび割れ(裂け) 内側に薄汚れ シワ

穴の一部に広がり シルバー特有のくすみがあります。

※シルバー部分の刻印が見えなくなっています。

※全体的に香水の香りがします。

※使用感のあるお品になりますので気にならさない方のみ

ご検討頂ければ幸いです◡̈︎

※状態等は写真を参考にお願い致します。

⇢ 元祖クロムハーツといったブランドが本来持つ魅力

全開の初期からのアイテムR&Rシンプルな中に実に見事に

クラッシックデザインを昇華させている。中央から伸びる

ガンスリンガーやそこの裏に隠されたクロムハーツの刻印

プレーンな身頃のレ ザーバンドどこをとっても非の打ち

ようがない傑作となっている。サイズは5段階で調整可能

なフリーサイズ。平均的な身長体重の方なら殆どの方が

対応できるイージーさも魅力。ジャンルやファッションを

選ばないスタイリングに対して万能な一品でこれだけシン

プルなのにクロムハーツと一目でわかる認知度の高さが

かなりの魅力となっています。

▶︎個人差による主観の差が生じる事もありますので

神経質な方や完璧を求める方はご遠慮ください。

状態等は商品説明に記載しておりますので最後まで

お読み頂き納得して頂いてからご購入をお願い致します。

▶︎実物を撮影しておりますが光の関係で実際の色味と

異なる場合がございます。予めご了承くださいませ。

▶︎当方の出品商品は全て正規品です。

偽物は一切販売致しません。

少しでも疑う方は購入して頂かなくて大丈夫です。

商品の情報 ブランド クロムハーツ 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 ブランド クロムハーツ 商品の状態 傷や汚れあり

