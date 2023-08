✴︎即購入OK、送料無料✴︎

ドット柄の生地にプリーツ加工を施したスカートとオフネックのニットをドッキングしたワンピース。TO BE CHICらしい配色がポイント。サテンの上品な光沢感と楊柳の透け感のあるコントラストが繊細な印象を与えます。普段使いからお食事会やパーティーなど幅広くお使い頂ける1着です。

※こちらはワンピースのみの販売になります。

定価45000+税

【ブランド】TO BE CHIC トゥービーシック

【カラー】グレー

【サイズ】40

着丈113 身幅36 裄丈54 cm

※ 平置きにて寸法。

実寸サイズには注意を払っておりますが、素人計測になりますので多少の誤差はご了承下さい。

【コンディション】未使用品

2D21CS05

商品の情報 商品のサイズ L ブランド トゥービーシック 商品の状態 新品、未使用

