#古着屋JUDGEのtシャツ一覧はこちら#古着屋JUDGEのstussy一覧はこちらこの度はご覧いただき、誠にありがとうございます。当店の商品は、全て一点ものとなります。以下商品状態を確認の上、ご購入をよろしくお願い致します。【商品説明】90's後期アメリカ製紺タグSTUSSY社製タグ付きベースボール風のビンテージ珍品Tシャツになります。前面胸に生産数の少ないSYロゴがSTUSSYを簡略化した珍しいタイプのTシャツです。#90s #90年代 #stussy #oldstussy #ステューシー #紺タグ #usa製 #アメリカ製 #リンガーt #ナンバリング #激レアカラー #激レア配色 #ワンポイントロゴ #刺繍ロゴ #迷彩 #ストリート #メンズライク #ゆるだぼ #菅田将暉 #小松菜奈 #あいみょん #有原みゆき▪️size▪️M▪️size(cm)▪️・着丈 67・身幅 53・袖丈 21・肩幅 54▪️condition▪️A(S))新品・デッドストック(A)一般的な古着・多少の使用感がある商品(B)軽度の傷や汚れがある商品(C目に見える傷や汚れのある商品※商品の返品及び返金に関して※古着という商品の性質上、基本的に返品・交換はお受けしておりません。多少の使用感があるものもございますので、ご理解の上ご購入よろしくお願い致します。

