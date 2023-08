使用するつもりでタグを取り外しましたが

試着のみの新品同様のお品です。

お求めのかた、お安くいかがでしょうか。

定価 14300円

本体 ナイロン100%

裏生地 コットン100%

カラー ライトグレー

サイズ FREE

高さ10 頭周り51〜58 つば7.2

顔周りを明るい印象に導く、上質素材で光沢のある艶やかなキャップです。

カラーはライトグレーとのメーカー表記ですが、

光沢があるためシルバーともとれる綺麗なお色です。

■デザイン

シルエットとかぶり心地にこだわった、IRIS47の定番キャップ”fog”をベースにしたモデル。

顔周りを明るく魅せてくれる艶やかで品のある素材が魅力的なポイントです。

■素材

高級感のある光沢が特徴のイタリアリモンタ社のナイロン素材を使用。

■コーディネート

季節を問わずにお使いいただけて、モードなコーディネートにもフィットするアイテム。

スポーティなアイテムをあえてエレガントな着こなしに取り入れるのも素敵です。

<IRIS 47(イリス フォーセブン)>

”IRIS”とはギリシャ神話に登場する、空と海を繋ぐべく、人類と神々を繋ぐ虹の女神。

作り出すジュエリーが届くべき人の手に渡りますようにという思いを込めています。

身につけることで自然体の自分を引き立てるようなジュエリーを提案するブランド。

質と付け心地の良さを大切にエレガントでエッジの効いたジュエリーを展開しています。

ドゥーズィエムクラス アパルトモン HYKE IENA theory DRAWER ギャルリーヴィー tomorrowland

ESTNATION DESPRES plage ENFOLD edition

トゥモローランド パープル

フェメールシェイプパンツ nagonstans

コート フーディ リバー

アソースメレ a vacation

Delphine Delafon AVEC LA TROUPE

ボディバッグ

トート ショルダー

イザベルマラン mm6

メゾンマルジェラ ロンハーマン stunninglure

パンツ ワンピース リバー ブラウス

ebure hyke メゾンスペシャル ロンハーマン

ストール y-3

カラー...シルバー

商品の情報 ブランド イリスフォーセブン 商品の状態 新品、未使用

使用するつもりでタグを取り外しましたが試着のみの新品同様のお品です。お求めのかた、お安くいかがでしょうか。 IRIS47 イリスフォーセブン<IRIS 47>VERDI キャップ定価 14300円本体 ナイロン100% 裏生地 コットン100%カラー ライトグレーサイズ FREE高さ10 頭周り51〜58 つば7.2顔周りを明るい印象に導く、上質素材で光沢のある艶やかなキャップです。カラーはライトグレーとのメーカー表記ですが、光沢があるためシルバーともとれる綺麗なお色です。■デザインシルエットとかぶり心地にこだわった、IRIS47の定番キャップ”fog”をベースにしたモデル。顔周りを明るく魅せてくれる艶やかで品のある素材が魅力的なポイントです。■素材高級感のある光沢が特徴のイタリアリモンタ社のナイロン素材を使用。■コーディネート季節を問わずにお使いいただけて、モードなコーディネートにもフィットするアイテム。スポーティなアイテムをあえてエレガントな着こなしに取り入れるのも素敵です。<IRIS 47(イリス フォーセブン)>”IRIS”とはギリシャ神話に登場する、空と海を繋ぐべく、人類と神々を繋ぐ虹の女神。作り出すジュエリーが届くべき人の手に渡りますようにという思いを込めています。身につけることで自然体の自分を引き立てるようなジュエリーを提案するブランド。質と付け心地の良さを大切にエレガントでエッジの効いたジュエリーを展開しています。ドゥーズィエムクラス アパルトモン HYKE IENA theory DRAWER ギャルリーヴィー tomorrowlandESTNATION DESPRES plage ENFOLD editionトゥモローランド パープルフェメールシェイプパンツ nagonstansコート フーディ リバー アソースメレ a vacationDelphine Delafon AVEC LA TROUPEボディバッグトート ショルダーイザベルマラン mm6メゾンマルジェラ ロンハーマン stunninglureパンツ ワンピース リバー ブラウスebure hyke メゾンスペシャル ロンハーマンストール y-3カラー...シルバー

