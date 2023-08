2022高い素材 by Side Side セット BrightWin K-POP/アジア

公式サイトより注文

保存用に購入したのですが、グッズ整理の為出品します。

新品・未使用品ですが、一度他人の手に渡っていることをご了承のうえご購入をお願い致します。

【内容物】

・DVD BOX 1点

・アクリルスタンド 2点

・アクリルキーホルダー 1点

・BWラバーキーチェーン 1点

★プチプチにて梱包し、箱に入れてらくらくメルカリ便にて発送予定です。

※海外輸入品のため見落とす程度の初期キズや擦れ等ある場合がございます。神経質な方はご購入をお控えください。

※即購入可能です。

※お値下げ、バラ売り不可です。

#Side by Side

#BrightWin

#Bright

#Win

#2gether

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

