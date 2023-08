ナイキ エアジョーダン1 ハイ OG "ライト スモークグレー"

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ナイキ エアジョーダン1 ハイ OG "ライト スモークグレー"発売日にスニーカーズにて購入しました。着用回数少なめ。履いていた時はシワガードを付けていたので、シワ少なめだと思います。インソールのロゴは剥がれています。シューレースは白黒ともに1回ずつの使用です。気になる点がありましたら写真載せます。それ以外の時は他のシューレースは着用していました。クリーニング済みです。

