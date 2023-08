ニューバランス newbalance M1300ER

アメリカ製

サイズ:10.5【28.5cm】

28.5 adidas

最近ニューバランスのオンライン限定で33,000円で復刻し即完売した商品です。

着用感ありますが、大切に履いていたので状態は良好です。若干Nマークの剥がれあり。

定価はめちゃくちゃ高いですが、普段履きとしてガンガン履いて下さい!

シューキーパーは付属してません。

あくまでも中古品で素人保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。

写真にて判断お願いします。

返品交換はお断り致します。

シュプリーム

ステューシー

ssz

エフエーティー

ポロ

ダメージドーン

ダンク

ブレザー

ジョーダン

エアマックス

ビームス

ユナイテッドアローズ

ビューティー&ユース

ノースフェイス

パタゴニア

ミンナノ

カップアンドコーン

1LDK

ポーズ

オルテライン

パタゴニア

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 やや傷や汚れあり

