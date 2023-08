【返品交換不可】 306551-104 NIKE AIR MAX 93 17年製 28.5cm スニーカー

※稀に発送までの日数以内に対応できない場合がございます。その場合自己紹介欄にて更新しておりますので、必読の上ご購入頂きますよう宜しくお願い致します。

デッドストック 17年製 正規品 NIKE AIR MAX 93 306551-104 ナイキ エアマックス 93 ランニング スニーカー 28.5cm

サイズ

US 10.5 JP 28.5cm

アウトソール 全長 約30.5cm

◆平置きにて採寸、ショップ採寸ではありませんので多少の誤差はご理解下さい。

◆付属品

※箱はございません、黒タグのみとなります。

◆コンディション

デッドストック品、画像通りのお品です。

黒タグ付きのデッドストック品になります。

保管時に起こる汚れやスレが付着する恐れがございますので完璧を求められる方や気になられる方は入札をお控えください。

2017年製

ハラチシステム搭載で履き心地抜群です!!

最近ではあまり見かけなくなってきており探されていた方も多いかと思います、ご検討の方はお早めに!

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

