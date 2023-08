新品 CANADA GOOSE NEW ERA 5450M ARCTIC DISC CAP ブラック カナダグース ニューエラ アークティック ディスク ベースボール キャップ 黒

※注意事項はプロフ欄に記載いたしますので、必ずご一読ください。

【サイズ】

[表記] ONE SIZE

[実寸内周] 画像の状態で約60cm

※アジャスタで調節可能です。

※帽子は測りにくいため、おおよその数値としてお考えください。

【色柄】

BLACK

【素材】

表地1:ポリエステル

表地2:綿

トリミング:カウレザー

【状態】

紙タグ/納品時の袋付きの新品です。

【コメント】

私自身がCANADA GOOSE国内正規取扱店にて購入したものですので、正規品であることを保証します。

品番:5450M

モデル名:ARCTIC DISC ADJUSTABLE CAP

定価:18,700円

日常使いに最適なこのクラシックスタイルのハットは眩しい日差しから目を守ります。

レザーのアジャスターを使えばフィット感のカスタマイズが出来ます。

フロント部分にカナダグースのアークティックディスクロゴをあしらっています。

ニューエラの9TWENTYシルエットでデザインされています。

お探しの方は、この機会にぜひご検討ください。

(Ref.No230VO91355)

※掲載画像ならびに説明文の転載等は禁止いたします。

#cypher商品一覧

商品の情報 ブランド カナダグース 商品の状態 新品、未使用

