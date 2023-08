トルネードマートの

awake ny QUILTED PATCH BOMBER JACKET

ワイルドキャット柄の

【レア】 ラルフローレン Ralph Lauren カバーオール 水色

コートと言いますかブルゾン?です

canterbury カンタベリー ラグビー ジャケット 30426k03



70s オリンピック ブルゾン レッド インディアンヘッド ワッペン アメフト

初めて出た

NIKE SB ナイキ スイングトップ ジャケット

ワイルドキャットの

ARNYS Loro Pianaリネン シルク ブルゾン 50

コートとブルゾンが爆発的に売れ

Braggin’ Dragon / GOLF JACKET GABARDINE



xlarge

その何年後かに

アメリカ製 ポロラルフローレン シアサッカーストライプ

再販的に販売をされた

専用ダンヒル黒ジャンバーリバーシブル

後発の物です

ends and means fishing jacket



Supreme Highland Jacket Stone 2019SS

後発は

[希少]フレッドペリートラックジャージーブルゾン

生地感と色が

radiall ウールジャケット ネイビー

少しだけ変わりました

パタゴニア patagoniaクラシックレトロ ボアほ



JieDa × monkey time ma-1 ジエダ × モンキータイム

最初のコートを買い

古着 アウター

15年以上、着れましたが

ウィリーチャバリア グレー フリース M

やはり

engineered garments エンジニアードガーメンツ ブルゾン

合皮のパーツが朽ちてしまいました

[希少品] Beams plus ブルゾン



90's vintage レトロ古着 ROSE ジップ MA-1 ブルゾン 原宿

その為に

COMME des GARCONS HOMME PLUS AD1998ブルゾン

後発の物も予備で買って

ARC’TERYX VENTA AR WINDSTOPPER JACKET L

未使用で保管しておりました

ISSEY MIYAKE サイズL



Carhartt デトロイトジャケット ベージュ

年齢的に

sacai 22AW NYLON TWILL MIX BLOUSON

着る機会が無さそうなので

値下げしました。A.PRESSE Tweed Harrington Jacket

着て頂ける方の元に

カーハート デトロイトジャケット 46

行って欲しいな、との思いです

Stein over-sleeve drizzler jacket 20ss



Maison Margiela(メゾンマルジェラ)ハの字 ジャケット

定価(購入価格)は

BRUNELLO CUCINELLI ブルネロクチネリカシミヤムートンジャケット

5万円しなかったと記憶しています

Carhartt x eYe JUNYA WATANABE MAN ジャケット



supreme シュプリーム 堀米雄斗着用 刺繍ロゴ キルティング ジャケット

商品タグを付けたままですが

新品、未使用、タグ付き audience 岡山チノクロストラッカージャケット

価格の部分だけ

【ラマール様専用】ウール100% ジャケット アウター コート スーツにも♪

購入時にスタッフさんによって

パタゴニア レトロX ボアジャケット ブラック

ちぎられてます

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トルネードマート 商品の状態 新品、未使用

トルネードマートのワイルドキャット柄のコートと言いますかブルゾン?です初めて出たワイルドキャットのコートとブルゾンが爆発的に売れその何年後かに再販的に販売をされた後発の物です後発は生地感と色が少しだけ変わりました最初のコートを買い15年以上、着れましたがやはり合皮のパーツが朽ちてしまいましたその為に後発の物も予備で買って未使用で保管しておりました年齢的に着る機会が無さそうなので着て頂ける方の元に行って欲しいな、との思いです定価(購入価格)は5万円しなかったと記憶しています商品タグを付けたままですが価格の部分だけ購入時にスタッフさんによってちぎられてます

