大特価 スピックアンドスパン☆コットンボイルチェックルーズシャツ　新品ブラックベース シャツ/ブラウス(七分/長袖)

値引き不可

コットンボイルチェックルーズシャツ

新品未使用、タグ付き

カラー:ブラックベース

大人気ルーズシャツにチェック柄の新作が登場!

夏に大人気のボイル素材のシャツを今年は大人気のルーズシャツデザインで作りました。

100/2の強撚糸を使用し、シアーでドライタッチなチェック生地をオリジナルで作りました!

デザインは大人気だったオックスルーズシャツのサイズ感がベースで、ゆるっとリラクシーに着ていただけます。

一枚でも着映えるけど、大人っぽい配色のチェック柄は着まわしやすく、涼しくて、ほんのりの透け感も今年らしい大活躍間違いなしの一枚です。

透け感:ややあり

裏地:なし

伸縮性:なし

光沢感:なし

生地の厚さ:やや薄め

#スピックアンドスパン

#フレームワーク

#人気

#完売

#ベイクルーズ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド スピックアンドスパン 商品の状態 新品、未使用

