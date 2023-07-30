高級素材使用ブランド 【定価4.2万円】シチズン レディース腕時計エコドライブ ダイヤモンド シルバー 腕時計(アナログ)

【定価4.2万円】CITIZEN/シチズン エコドライブ 海外限定 女性用 ソーラー電池 シルバー/ブラック ダイヤモンド レディース腕時計

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◆商品説明◆

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世界で人気のシチズン エコドライブ・海外モデルの腕時計です。

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文字盤に散りばめられたダイヤモンドアクセントが高級感溢れるレディースウォッチ。シンプルながらも上品なデザインは女性らしいお手元を演出してくれる逸品です。

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ソーラー充電のため、電池交換不要でとても経済的！

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アメリカのCITIZEN正規取扱店から直接購入したものになります。

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◆商品仕様◆

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・ブランド：CITIZEN/シチズン エコドライブ

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・ムーブメント：エコドライブ（ソーラークォーツ）

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・商品状態：新品未使用

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・風防素材：ミネラルガラス

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・文字盤カラー：ブラック・黒

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・表示タイプ：アナログ

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・ケース素材：ステンレススティール

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・ケースサイズ：直径29㎜×厚み7㎜

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・バンド素材：ステンレススティール

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・バンド長さ：約17.0㎝・幅：13㎜

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・対水圧：30m

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・付属品：ブランド専用ケース

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日本語の取扱説明書はCITIZENの公式HPより確認頂けます。ご購入の際にお声かけ頂ければご案内します！

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★梱包・発送

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全国送料無料、丁寧な梱包＆スピード配送を心がけています！

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★保証

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万が一到着後、初期不良や配送中の破損などございました場合はお受け取り後【5日以内】にご連絡いただけますと全額返金対応させていただきます。

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他にも

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商品の情報 ブランド シチズン 商品の状態 新品、未使用

【定価4.2万円】CITIZEN/シチズン エコドライブ 海外限定 女性用 ソーラー電池 シルバー/ブラック ダイヤモンド レディース腕時計お得な情報がたくさんありますのでプロフも是非ご覧ください＾＾◆商品説明◆世界で人気のシチズン エコドライブ・海外モデルの腕時計です。文字盤に散りばめられたダイヤモンドアクセントが高級感溢れるレディースウォッチ。シンプルながらも上品なデザインは女性らしいお手元を演出してくれる逸品です。ソーラー充電のため、電池交換不要でとても経済的！アメリカのCITIZEN正規取扱店から直接購入したものになります。ご自身へのご褒美はもちろん、プレゼントにもおすすめ！ギフトラッピングも承りますのでお気軽にコメントくださいませ。◆商品仕様◆・ブランド：CITIZEN/シチズン エコドライブ・ムーブメント：エコドライブ（ソーラークォーツ）・商品状態：新品未使用・風防素材：ミネラルガラス・文字盤カラー：ブラック・黒・表示タイプ：アナログ・ケース素材：ステンレススティール・ケースサイズ：直径29㎜×厚み7㎜・バンド素材：ステンレススティール・バンド長さ：約17.0㎝・幅：13㎜・ケース＆バンドカラー：シルバー・対水圧：30m・付属品：ブランド専用ケース日本語の取扱説明書はCITIZENの公式HPより確認頂けます。ご購入の際にお声かけ頂ければご案内します！★梱包・発送全国送料無料、丁寧な梱包＆スピード配送を心がけています！★保証万が一到着後、初期不良や配送中の破損などございました場合はお受け取り後【5日以内】にご連絡いただけますと全額返金対応させていただきます。他にもインビクタ マイケルコース セイコー グッチ トムフォード シチズン エンポリオアルマーニ・ヴェルサーチ/ヴェルサス・エドックスの腕時計を取り扱っております。是非ご覧ください！逆輸入,海外モデル,海外限定,ステンレス,ブレスレット,お祝い 卒業祝い 出産祝い 結婚 出産 記念品 賞品 お誕生日 バースデイ プレゼント 結婚記念日 贈り物 母の日 女性

商品の情報 ブランド シチズン 商品の状態 新品、未使用

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