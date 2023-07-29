定番の中古商品 140★新品★ノースフェイス コンパクトノマドジャケット NY NPJ72257 ジャケット/上着

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コンパクトノマドジャケット（キッズ）

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140★新品★ノースフェイス コンパクトノマドジャケット NY NPJ72257

140cm

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NYネイビー

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■サイズ：140cm

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身長135～145cm 胸囲65～71cm

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着丈57cm 身幅46cm 肩幅41cm 袖丈51cm 裾幅46cm

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■商品番号：NPJ72257

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■カラー：NY/TNFネイビー

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■素材：

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［身頃・フード］

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＜表地＞NORTHTECH Cloth ECO（ナイロン100％）

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＜裏地＞Recycled Sherpa Fleece（ポリエステル100％）

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［袖］

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＜表地＞NORTHTECH Cloth ECO（ナイロン100％）

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＜中わた＞ポリエステル100％

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＜裏地＞Recycled Polyester Taffeta（ポリエステル100％）

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・アウトドアに限らず通学や公園遊びなど、普段着にも使える子供用防寒ジャケット

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・表地は撥水性がある軽量リサイクルナイロン生地を使用

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・フードとボディの裏地には、ペットボトルを原料とするリサイクルポリエステルを使用した、毛足が長いフリースを配置

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・袖はポリエステルの中わたを封入したナイロン生地で、保温性と動きやすさを両立

子供服140 サイズ RALPH LAUREN ジャンパージャケット フォーマル

・フードはスナップボタンで簡単に取り外しが可能

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・静電気の発生を抑える静電ケア設計を採用しています

商品の情報 商品のサイズ 140cm ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

#秋セール会場はこちらTHE NORTH FACEアイテム多数出品中です。THE NORTH FACE KIDS ノースフェイスCompact Nomad Jacket Nコンパクトノマドジャケット（キッズ）140cmNPJ72257NYネイビー新品タグ付き送料無料匿名配送安心のらくらくメルカリ便にて折りたたんでの配送即購入可■サイズ：140cm身長135～145cm 胸囲65～71cm着丈57cm 身幅46cm 肩幅41cm 袖丈51cm 裾幅46cm■商品番号：NPJ72257■カラー：NY/TNFネイビー■素材：［身頃・フード］＜表地＞NORTHTECH Cloth ECO（ナイロン100％） ＜裏地＞Recycled Sherpa Fleece（ポリエステル100％）［袖］＜表地＞NORTHTECH Cloth ECO（ナイロン100％）＜中わた＞ポリエステル100％＜裏地＞Recycled Polyester Taffeta（ポリエステル100％）・アウトドアに限らず通学や公園遊びなど、普段着にも使える子供用防寒ジャケット・表地は撥水性がある軽量リサイクルナイロン生地を使用・フードとボディの裏地には、ペットボトルを原料とするリサイクルポリエステルを使用した、毛足が長いフリースを配置・袖はポリエステルの中わたを封入したナイロン生地で、保温性と動きやすさを両立・フードはスナップボタンで簡単に取り外しが可能・静電気の発生を抑える静電ケア設計を採用しています

商品の情報 商品のサイズ 140cm ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

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