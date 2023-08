7/10まで!期間限定価格【¥44,800→¥40,800】

made in USA

14KYG Figaro Necklace Chain

カーブタイプフィガロチェーン

SupremeやPalace SkateboardsのLookなどでもお馴染みのイタリーチェーンです。

1本でお使いいただける2.8mmサイズが入荷しました。

14Kは10Kに比べゴールドの含有量(58%)が多くより美しく輝きます。

他サイズはメルカリshopsページからオーダーいただけます。

状態…新品

チェーン幅...2.8mm

チェーン仕様...セミソリッド

長さ...60cm(24inch)

性別…ユニセックス

材質...14KYG 刻印あり

重量...2.6g

生産国...アメリカ合衆国

※値下げ不可(値下げ交渉はご遠慮ください)

快速な発送と丁寧な梱包を心がけております。

お支払い確認後24時間以内に発送します。

#californiajewelryclubネックレス

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

