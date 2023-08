週間売れ筋 PLEATS PLEASE アウター その他

size フリー

カラー ネイビー✕グリーン

コレクションの中から

お好きな方がいらしたら...

袖を通すと、裾が体から離れフワリとして可愛いです(^^)

※個人の保管品

ご理解のある方に.......

#イッセイミヤケ

#プリーツプリーズ

#日本製

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド プリーツプリーズ 商品の状態 未使用に近い

