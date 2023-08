YEEZY BOOST 380 ONYX

イージーブースト 380 オニキス

adidas & KANYE WEST

【サイズ】25.5cm

【カラー】ONYXオニキス

【状態】

少し使用感があります。

※箱は処分した為ありません。

※送料無料

※中古品にご理解ある方のみお願い致します。

など好きな方にオススメです。

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド イージー 商品の状態 やや傷や汚れあり

