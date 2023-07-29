格安 【新品未開封】AZKi 活動4周年記念 数量限定Ver. 直筆サイン キャラクターグッズ

こちらはホロライブ0期生、AZKiさんの活動4周年記念フルセット数量限定verになります。

セレクト スリスリちゃん



呪術廻戦 五条悟 キャラガムコレクション

新品未開封となっており、ボイスは付きません。

#3284 【未開封】 ホロライブ 百鬼あやめ 誕生日記念2020 パーカー

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文豪ストレイドッグス ボディミスト 太宰治

〈セット内容〉

浦島坂田船 そらまふうらさか そまうさ うらたぬき 七福神 缶バッジ まとめ売り

・記念グッズ4種

【希少】ポケモンキッズ 色違い 6体

・特典：AZKi直筆サイン＆箔押し複製メッセージ入り「チェリ子描き下ろし ポストカード」

すみっこぐらしハロウィン受注商品



住吉千里 抱き枕カバー

◇記念グッズ

囚われのパルマ ハルト まとめ売り

・AZKi EP「Pages」

ハイキュー 合同練習会 2021 アクリルスタンド 色紙 影山飛雄

イラスト：チェリ子

進撃の巨人 リヴァイVSケニー ジオラマアクリルスタンド “人類の戦い”



最終値下げ 瀬名泉 グッズセット あんスタ

収録楽曲：

ベイブレード バースト 引退品 まとめ売り

01. afterglow

護廷高校学生証 綾瀬川弓親 BLEACH ブリーチ

作詞：AZKi

ちょこらび さくらくん。缶バッチvol.2 等身・デフォ まとめ売り

作曲：AZKi , 中川大二郎

【非売品】コトダマン×ブルーロック コラボ特製ミニアクリルスタンドセット

編曲：中川大二郎

NARUTO 日向ネジ キラ 激レア‼️ カード ③④-②



ディズニーアンバサダーホテル「ウォルトディズニー生誕110周年記念」ポストカード

02. petrichor

セーラームーン ミュージアム セレニティ ドール

作詞：AZKi , 中川大二郎

【SALE】マジカルコレクション 29個セット

作曲：AZKi

名探偵コナン 高山みなみさん 直筆サイン色紙

編曲：中川大二郎

Vtuberチップス SR



推しの子 ツタヤ限定 アクリルスタンド アクリルアートボード

03. canopus

薄桜鬼 グッズセット 沖田 斉藤 土方 藤堂 原田 風間

作詞・作曲：AZKi , 中川大二郎

HUGっと!プリキュア クッションカバー5種＆ラバーマット

編曲：中川大二郎

【銀魂】アムニバス 戦う背中 土方十四郎 缶バッジ



大阪メトロ 地下鉄潜入 鬼滅の刃 煉獄 クッション その他セット

04. equal

【未開封 / 送料無料】DD ラレーヌルージュ

作詞・作曲：AZKi , 中川大二郎

名探偵コナン ぷちぬいマスコット vol8

編曲：中川大二郎

家庭教師ヒットマンREBORN！㉞ ポストカード 初代ボンゴレ



初音ミクシリーズ ふわぷち ぬいぐるみ 初音ミク スペシャルぬいぐるみ 17点

bonus track. Creating world (Acoustic Ver.)

バラ売り、値下げ大歓迎 カービィセット

作詞・作曲：流歌

くノ一ツバキの胸の内 モクレン 直筆サイン

編曲：YOMA

瀬織津姫 弁財天 Goddess seoritsu



ねんどろいど 161 パンティ ＆ ストッキング with ガーターベルト

・ラバーマット

【激レア】 楓原万葉 ぬいぐるみ 20cm

イラスト：チェリ子

にじさんじ セ・リーグ シェリン・バーガンディ 広島東洋カープ

サイズ：約H34×W60cm

終遠のヴィルシュ 春風 エッグ型 アクリルスタンド 終ヴィル アクスタ 幼少

素材：ポリエステル・天然ゴム

トランスフォーマーレガシー レックンルールコレクションセット



ホロライブ もちどる ドンキホーテコラボ 兎田ぺこら

・Tシャツ

とある魔術の禁書目録 とある科学の超電磁砲 イラストカード ブロマイド まとめ

サイズ：フリーサイズ(身丈約78cm/身幅約58cm/肩幅約53cm/袖丈約24cm)

にじさんじ 四季凪アキラ 誕生日グッズ フルセット

素材：綿

値下げ、バンダイ たまごっちみーつ サンリオキャラクターズ



【黒執事】葬儀屋 アイシングクッキー モチーフスマホケース【5/16まで値下げ】

・ロゴアクリルキーホルダー

3DS とびだせどうぶつの森 セーブデータ有り まとめて セット

サイズ：約H98×W95mm

うたプリ 四ノ宮那月 キャラファインボード

素材：アクリル

ピロ水 B0Wスエードタペストリー 鐘堂英麗奈

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

こちらはホロライブ0期生、AZKiさんの活動4周年記念フルセット数量限定verになります。新品未開封となっており、ボイスは付きません。--------------------〈セット内容〉・記念グッズ4種・特典：AZKi直筆サイン＆箔押し複製メッセージ入り「チェリ子描き下ろし ポストカード」◇記念グッズ・AZKi EP「Pages」 イラスト：チェリ子 収録楽曲： 01. afterglow 作詞：AZKi 作曲：AZKi , 中川大二郎 編曲：中川大二郎 02. petrichor 作詞：AZKi , 中川大二郎 作曲：AZKi 編曲：中川大二郎 03. canopus 作詞・作曲：AZKi , 中川大二郎 編曲：中川大二郎 04. equal 作詞・作曲：AZKi , 中川大二郎 編曲：中川大二郎 bonus track. Creating world (Acoustic Ver.) 作詞・作曲：流歌 編曲：YOMA・ラバーマット イラスト：チェリ子 サイズ：約H34×W60cm 素材：ポリエステル・天然ゴム・Tシャツ サイズ：フリーサイズ(身丈約78cm/身幅約58cm/肩幅約53cm/袖丈約24cm) 素材：綿・ロゴアクリルキーホルダー サイズ：約H98×W95mm 素材：アクリル--------------------

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