アルテリアの即完した別注希少キャップ

Design

・異素材によるカラーコントラストが印象的なBLOOM&BRANCHの別注キャップ

・クラシックな6パネル仕様

・コレクションでは展開のないネイビーカラー

・バイザーには上質なカーフレザーを使用

・背面にさりげなくあしらわれたブランドロゴ

Material

・限界まで高密度に織り上げた備前ツイル地を使用

・アメリカンヴィンテージを思わせるウォッシュ加工

・着用する度に風合いが変化していくカーフレザー

Size

・背面のアジャスターによりサイズ調整可能

25300円で購入

美品ではありますがあくまで中古となりますのでご理解ある方お願いします。

コンパクト発送になります。

商品の情報 ブランド コモリ 商品の状態 未使用に近い

アルテリアの即完した別注希少キャップDesign・異素材によるカラーコントラストが印象的なBLOOM&BRANCHの別注キャップ・クラシックな6パネル仕様・コレクションでは展開のないネイビーカラー・バイザーには上質なカーフレザーを使用・背面にさりげなくあしらわれたブランドロゴMaterial・限界まで高密度に織り上げた備前ツイル地を使用・アメリカンヴィンテージを思わせるウォッシュ加工・着用する度に風合いが変化していくカーフレザーSize・背面のアジャスターによりサイズ調整可能 25300円で購入美品ではありますがあくまで中古となりますのでご理解ある方お願いします。コンパクト発送になります。

