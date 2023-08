21AWニードルズのトラックジャケットになります。

ゴールデンサイズのMサイズになります。

ファッションインフルエンサーのがーくんもこちらのカラーを着用されています。

【color】: DK.GREEN(ダークグリーン)

【size】: M

肩幅ラグラン 着丈66.5cm 身幅53cm 裄丈83.5cm

※素人採寸になりますので多少の誤差はご了承下さい。

【コンディション】: 試着程度の着用感になります。状態も良く未使用に近い美品になります。

ニードルズのタグの方も付属させて頂きます。

折り畳んでの発送となる為、畳ジワはご了承下さい。

購入希望の方は購入前に必ずコメントを下さい。

即購入の場合、お取引をキャンセルさせて頂く可能性があります。

購入後、12時間以内のお支払い、お荷物が届いてから24時間以内の受取評価できる方のみご購入下さい。

あくまでも一度他人の手に渡ったものになりますので神経質な方は購入をお控え下さい。

菅田将暉着

がーくん着

コムドット

やまと着

nike

ナイキ

girls don't cry

ガールズドンクライ

supreme

シュプリーム

adidas

常田大希

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ニードルス 商品の状態 未使用に近い

